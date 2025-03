Lerch verlässt TSG-Fußballerinnen

IMAGO/foto2press/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Lerch kam 2021 zur TSG

Stephan Lerch und die TSG Hoffenheim gehen nach vier Jahren ab Sommer getrennte Wege.

Der 40-Jährige, der in verschiedenen Funktionen bei den Kraichgauern gearbeitet hat, wird seinen auslaufenden Vertrag als Sportlicher Leiter der Fußballerinnen des Klubs nicht verlängern. Das teilte die TSG am Dienstag mit. In ihm sei der Wunsch gereift, "mich beruflich zu verändern und neu auszurichten", sagte Lerch.

Nach seinem Abschied nach vier erfolgreichen Jahren als Coach der Frauen des VfL Wolfsburg war Lerch 2021 ins Kraichgau gewechselt. Zunächst arbeitete er als Trainer der U17 und der U19, ehe er im März 2023 in einer Doppelrolle als Coach und Sportlicher Leiter die TSG-Frauen übernahm. Den Trainerjob gab er im vergangenen Sommer auf, Theodoros Dedes folgte auf ihn.

Wie die Hoffenheimer den Abgang auffangen werden, ist bislang offen. "Nun wird es darum gehen, dass wir uns mit den erarbeiteten Lösungsoptionen noch intensiver auseinandersetzen", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG.