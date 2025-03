Effenberg warnt Bayern besonders vor einem Bayer-Star

IMAGO

Effenberg blickt gespannt auf das deutsche Champions-League-Duell

Fußball-Deutschland fiebert dem Duell in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen gespannt entgegen. Ex-Profi Stefan Effenberg sieht keinen klaren Favoriten, weiß aber ganz genau, welchen Spieler sein Ex-Klub ausschalten muss, damit es nicht zum bösen Erwachen kommt.

Geht es nach Stefan Effenberg, wird Ausnahmefußballer Florian Wirtz für den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen nicht unbedingt zum entscheidenden Gegner werden. Der Ex-Profi ist überzeugt, dass ein anderer Bayer-Star das viel größere Problem ist: Granit Xhaka.

"Sie müssen ihn in seinen Wegen einschränken, verhindern, dass er in gewohnter Ruhe die Leverkusener Offensivspieler einsetzen kann. Xhaka muss ständig ein Bayern-Spieler auf den Füßen stehen. So würden sie weitestgehend unterbinden, dass Bayer sein Angriffsspiel in gewohnter Weise aufziehen kann. Das ist der Schlüssel zum Erfolg", nannte Effenberg den Schweizer in seiner "t-online"-Kolumne als ein ganz entscheidendes Leverkusener Puzzlestück.

Ändert der FC Bayern seine Taktik? Effenberg ist "gespannt"

Er sei "gespannt", ob Vincent Kompany seine Spielweise dahingehend anpassen werde, erklärte der ehemalige Bayern-Profi. "Er ist ganz offensichtlich kein Freund von Anpassungen oder Änderungen. Das ist schon früh in der Saison aufgefallen. Zeitweise dachte ich: Er muss sich doch auch mal an den Gegner anpassen und vielleicht etwas defensiver denken. Aber der Belgier blieb bei seiner Idee", so Effenberg.

Der 56-Jährige rechnet laut eigener Aussage mit einem "50:50-Duell", das durchaus zu einem "Geduldsspiel" werden kann. "Keiner will etwas anbieten, keiner will einen Fehler machen, beide belauern sich. Denn von der Spielanlage her sind sich beide Teams doch sehr ähnlich – und kennen sich mittlerweile sehr gut", erklärte Effenberg, der sich zwar nicht auf ein Ergebnis festlegte, aber prognostizierte: "Dieses Duell wird eher nicht bereits im Hinspiel entschieden."