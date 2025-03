Diese drastische Folgen hätte ein Europa-Fiasko für den BVB

IMAGO/Oliver Ruhnke

Dem BVB steht ein schwieriger Transfer-Sommer bevor

Als Tabellenzehnter der Fußball-Bundesliga droht Borussia Dortmund erstmals nach zehn Jahren wieder die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Ob überhaupt das europäische Geschäft erreicht wird, scheint fraglich. Das hätte einem jüngsten Medienbericht zufolge schwere finanzielle Auswirkungen auf Etat und Transfers des BVB.

Bei Borussia Dortmund ist die Qualifikation für die Champions League in jeder Saison fest eingeplant. Aktuell stehen die Westfalen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga allerdings nur im Mittelfeld. Selbst die Qualifikation für die Europa League ist in ernsthafter Gefahr. Dem Klub droht ein sportlicher Super-GAU.

Denn laut "Sport Bild" hätte ein Verpassen der Königsklasse zu Folge, dass die Kosten am Westfalenstadion deutlich gesenkt werden müssten. Rund 30 Millionen Euro weniger stünden dem Ruhrpottklub dann in der kommenden Spielzeit zur Verfügung. Dem Bericht der Sportzeitung zufolge liegt der Etat für die laufende Saison bei etwa 180 Millionen.

BVB: Transfer-Budget gibt es quasi nicht

Aus wirtschaftlicher Sicht sei man bei Borussia Dortmund voll und ganz auf die Champions League ausgerichtet, heißt es. Dieses mache sich auch in der Gehaltsstruktur bemerkbar, die bei einem Verpassen der Champions oder Europa League nicht aufrechterhalten werden kann. Ähnlich düster sähe es wohl auch bei Sommer-Transfers aus.

Der "Sport Bild" zufolge sei ein Transfer-Budget "im Grunde kaum vorhanden". Neuverpflichtungen seien quasi nur dann möglich, wenn zuvor Einnahmen durch Verkäufe generiert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kaufpflicht für Yan Couto, der aktuell noch von Manchester City ausgeliehen ist, bereits gegriffen hat.

25 Millionen Euro des BVB-Budgets sind somit schon futsch. Dass der Brasilianer eine echte Verstärkung ist, konnte er bislang jedoch nicht unter Beweis stellen.