Deutscher Giganten-Kracher: Es geht um die größte aller Fragen

Bleibt Xabi Alonso als Trainer ohne Niederlage gegen Bayern?

Wenn der FC Bayern in den kommenden Tagen in der Königsklasse zweimal auf Bayer Leverkusen trifft, geht es nicht nur um ein Achtelfinalhin- und -rückspiel. Es geht um mehr: die größtmögliche Frage im deutschen Fußball.

Das Achtelfinale der Champions League liefert deutsche Superlative ohne Ende. Aber womöglich liefert das Giganten-Treffen nach den beiden Spielen auch eine Antwort auf die brennende Frage im Fußball: Wer ist die Fußball-Nummer eins hierzulande?

Klar kann man nun einwerfen: Der FC Bayern führt die Liga souverän mit acht Punkten Vorsprung an. Der Meistertitel ist eigentlich nur noch eine Formsache. Richtig.

Wer ist hier die Fußballmacht?

Aber der Anspruch, das Selbstverständnis der Bayern fußt bekanntlich nicht nur auf der Liga, sondern zielt immer auch auf die Champions League. Die ganz großen Träume und Titel. Und in diesem Jahr lockt zudem die Aussicht auf ein neues Finale "dahoam" in München und die endgültige Tilgung der Final-Pleite 2012 gegen den FC Chelsea. Der maximale Erfolg soll her nach der Schmach der titellosen Vorsaison.

Nun geht es ausgerechnet gegen Angstgegner Xabi Alonso. Den Ex-Bayern-Spieler, an dem sich der FCB aktuell noch die Zähne ausbeißt. Es wirkt fast schon wie ein kleiner Fluch. In allen Spielen mit Alonso an der Seitenlinie sind die Bayern bisher noch sieglos (drei Niederlagen, drei Unentschieden).

Diese Partien hallen nach. Im Pokalachtelfinale schmiss die Alonso-Elf die Gastgeber in Überzahl raus, beim Topspiel der Bundesliga vor zweieinhalb Wochen dominierte die Werkself und hätte locker auch 3:0 gewinnen können. Die Bayern? Kamen lange auf einen unterirdischen xG-(Expected Goals)-Wert von sage und schreibe 0,0. So harmlos hatte man sie lange nicht gesehen. Das soll und muss sich jetzt wieder ändern.

Zwar redete sich der Rekordmeister hinterher stark, lobte die Defensive und den hart erkämpften Punkt. Und ganz Unrecht hatten sie ja nicht: Bayern stand immer noch mit acht Punkten Abstand an der Tabellenspitze. Man hatte dem wohl letzten Meister-Push des Titelverteidigers standgehalten. Trotzdem wundert man sich vor allem nach dem letzten Aufeinandertreffen, wieso das eigentlich so ist. Überzeugender, kreativer spielt eigentlich Leverkusen. Auch in dieser Saison. Auch in den direkten Duellen. Immer wieder fand Alonso bisher einen Kniff, um die Bayern zu ärgern. Mal defensiver, mal mit falscher Neun und ohne Strafraumstürmer – fast immer erfolgreich. Auch in den Achtelfinal-Matches?

Große Chance für Bayer 04 Leverkusen

In der Königsklasse bietet sich dem noch amtierenden Meister die dicke Chance, zu unterstreichen, dass sie ein Wörtchen darum mitreden, wer die Nummer eins in Fußball-Deutschland ist.

Bayer 04 hat schon in der vergangenen Saison international reüssiert, nur im Finale der Europa League blieb die Werkself ohne Chance. Auch in dieser Spielzeit cruiste das Team souverän durch die Gruppenphase, besiegte unter anderem AC und Inter Mailand. Ein Sieg gegen Bayern hätte klare Signalwirkung. Leverkusen ist hier, um zu bleiben. Ein Weiterkommen würde in Europa für dicke Schlagzeilen sorgen. Und die Bayern mächtig ärgern.

So ein bisschen erinnert die Situation an den Anfang der 2010er Jahre. Damals nutze Borussia Dortmund die Schwächephase der Bayern und stürmte zu Meisterschaft und Doublesieg, ein kurze Wachablösung, die im Finale der Champions League 2012/23 zwischen Bayern und dem BVB seinen Höhepunkt erreichte.

Im Vergleich zu den vorherigen Überraschungsmeistern VfL Wolfsburg (2009) und VfB Stuttgart (2007) brannte der BVB nicht nur ein Strohfeuer ab, hielt sich langfristig an der Spitze. Doch nach knapp drei Jahren war vorerst Schluss mit der Titel-Party.

Schlägt Bayern zurück wie 2013?

Bayern stürzte zwar zwischenzeitlich vom Thron, setzte sich aber spätestens im CL-Finale im Wembley-Stadion dank des späten Robben-Treffers wieder die Krone auf. Während Bayern anschließend eine neue Ära einläutete und wahnsinnige elf Titel in Serie Titel hamsterte, rieben sich die Schwarzgelben im Hinterherrennen auf, mehrere Vizetitel und zwei Pokalsiege (2017 und 2021) sprangen dabei raus. 2014/15 aber auch eine Horror-Hinserie mit zwischenzeitlichem Absturz auf einen Abstiegsrang. Am Ende der Saison beendete Super-Trainer Jürgen Klopp seine glorreiche BVB-Zeit.

Das Beispiel zeigt, dass die Bayern immer wieder zurückschlagen können, gerade in großen Momenten. Und es ist vielleicht auch eine kleine Warnung an Leverkusen, dass man im Zweikampf mit den Bayern auch wieder abrauschen kann.

Leverkusen hat ganz wie der BVB Anfang der 2010er seinen eigenen Trainer-Messias mit Alonso. Wie lange er noch in Leverkusen bleibt, ist unklar. Real Madrid und andere Topteams in Europa reiben sich die Hände. Auch Offensivkünstler Florian Wirtz ist überall in Europa begehrt – natürlich auch bei den Bayern. Auch das erinnert ein bisschen an damals. Die Stars der Konkurrenz – sie sind mindestens im Gespräch bei den Bayern. Oft landen sie dort auch.

Doch all das spielt an diesem Mittwoch und kommenden Dienstag keine Rolle. Dann geht es um die ganz große Frage. Und hinterher sind wir hoffentlich schlauer.