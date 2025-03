Medien: Hummels sorgt für Ärger bei Trainer-Ikone Ranieri

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Nicht nur mit Fußballspielen in Rom beschäftigt: Mats Hummels

Der ehemalige BVB-Verteidiger Mats Hummels hat es sich mit einem jüngsten Instagram-Post offenbar bei seinem Cheftrainer Claudio Ranieri verscherzt. Auch die Klubführung der AS Rom ist wenig begeistert, die Zeichen stehen angeblich auf Trennung.

Das Ende von Mats Hummels' Zeit bei der AS Rom rückt immer näher, schreibt der "Corriere dello Sport" aus Italien. Der Grund sei nicht nur, dass der Einjahresvertrag des 36-Jährigen aus sportlichen Gründen nicht verlängert wird. Sein jüngster Instagram-Post soll beim Hauptstadtklub überhaupt nicht gut angekommen sein, heißt es.

Hummels hatte sich am Montag bei Instagram gut gelaunt als Tourist vor einer römischen Brücke und in einem Restaurant gezeigt. Dazu schrieb er: "Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt ..." - eine Anspielung auf den US-amerikanischen Roma-Eigentümer Dan Friedkin, der als Produzent des Films Anora fünf Oscars gewann.

Zudem hatte sein Trainer Claudio Ranieri Anfang Februar auf einer Pressekonferenz erklärt, er wolle sowohl Hummels also auch Leandro Paredes "in den Urlaub" schicken, damit beide ihre Akkus wieder aufladen können. Der Ex-BVB-Profi machte seither in der Tat nur noch eins von fünf möglichen Spielen, Paredes indes wurde nur zweimal geschont.

Rückt Hummels bald wieder in die Startelf?

Nun heißt es: Ranieri gefiel Hummels' jüngster Instagram-Post laut dem "Corriere" alles andere als gut. Die Botschaft, der Verteidiger mache lieber Urlaub in Rom statt im Training zu arbeiten und seine Mannschaft zu unterstützen, sei nicht gut angekommen. Auch einige Fans hatten ihren Unmut unter dem Post bereits bekundet.

Eigentlich hatte sich Mats Hummels nach einer schwierigen Anfangsphase im Abwehrzentrum der Roma etabliert, weshalb zuletzt auch über eine Ausweitung der Zusammenarbeit spekuliert wurde. Nun erscheint ein Verbleib in Italiens Hauptstadt doch unwahrscheinlich.

Am Donnerstag (21:00 Uhr) bietet sich für den Innenverteidiger im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Athletic Bilbao eine Chance, sich sportlich wieder in den Vordergrund zu spielen. Spätestens dürfte er aber am Sonntag im Ligaspiel bei Empoli FC in die Ranieri-Elf rücken, da dann Stammkraft Gianluca Mancini wegen einer Sperre fehlt.