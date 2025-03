England-Wechsel? Hartnäckige Abschiedsgerüchte um VfB-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Ermedin Demirovic (l.) wechselte erst im vergangenen Jahr zum VfB Stuttgart

Als Nachfolger für den zum BVB abgewanderten Serhou Guirassy kam Ermedin Demirovic zum VfB Stuttgart. Um sich die Dienste des Bosniers zu sichern, legten die Schwaben mehr als 20 Millionen Euro auf den Tisch. Nach nur einem Jahr beim Vizemeister könnte der Nationalspieler nun offenbar bereits wieder den Abflug machen.

Seinen Platz in der Startformation des VfB Stuttgart hat Ermedin Demirovic inzwischen an Nick Woltemade verloren. Der Start des Neuzugangs vom FC Augsburg, der vor der laufenden Saison mehr als 20 Millionen Euro kostete, lief vielversprechend. Im Laufe der Hinrunde brachen die Leistungen des 26-Jährigen dann jedoch ein.

In Bad Cannstatt hat man sich von dem Nationalspieler Bosnien & Herzegowinas sicherlich mehr erwartet. Zuletzt hatte der gebürtige Hamburger betont, langfristig in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs bleiben zu wollen, laut "Sport Bild" ist allerdings keinesfalls sicher, dass der Angreifer auch in der nächsten Spielzeit noch das VfB-Trikot trägt.

VfB Stuttgart: "Gutes Angebot" für Demirovic aus England?

In ihrer Mittwochsausgabe berichtet die Sportzeitschrift, dass die Stuttgarter über einen Verkauf von Demirovic nachdenken, der eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag steht. Im Winter hatten Gerüchte um einen Wechsel in die italienische Serie A die Runde gemacht. Nun soll der Stürmer insbesondere in der englischen Premier League heiß begehrt sein.

Ein "gutes Angebot" könnte dazu führen, dass der VfB Stuttgart dem 31-fachen Nationalspieler keine Steine in den Weg legen würde. Nähere Details gehen aus dem Bericht der "Sport Bild" nicht hervor. Seine beste Saison legte Demirovic 2023/24 im Trikot des FC Augsburg hin, als er in der Bundesliga 15 Tore erzielte und zehn weitere auflegte.

Zehn Treffer und vier Vorlagen hat der ehemalige Freiburger in dieser Spielzeit erzielt. Demirovic "fremdelt" allerdings weiterhin mit dem Spielsystem von Sebastian Hoeneß, was ebenfalls für einen Wechsel spreche, heißt es.