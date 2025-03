Frankfurt will "ein anderes Gesicht zeigen"

IMAGO/Jürgen Kessler

Auf die Eintracht wartet eine harte Nuss

Dino Toppmöller bemühte sich gar nicht erst, nach Ausreden zu suchen. Seine Mannschaft habe "gegen die beiden besten Mannschaften in Deutschland die Grenzen aufgezeigt bekommen", analysierte der Trainer von Eintracht Frankfurt knallhart und blickte nach zwei deutlichen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga in Folge voraus: "Jetzt kommen die Aufgaben, an denen wir uns messen lassen müssen."

Weiter gehen die Wochen der Wahrheit für die Eintracht im Lieblingswettbewerb Europa League. Mit dem Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) steht der nächste Härtetest an. Toppmöllers Team muss Antworten auf mehrere Fragen liefern, die durch die klaren Pleiten bei Bayern München (0:4) und gegen Doublesieger Bayer Leverkusen (1:4) aufgekommen sind.

Die Defensive präsentierte sich wackelig, Rückhalt Kevin Trapp im Tor ungewohnt fehleranfällig und die Offensive nach dem Abgang von Topscorer Omar Marmoush nach wie vor nicht eingespielt genug, um im Kreis der ganz Großen mitzumischen. Für Toppmöller gehe es jetzt aber vornehmlich darum, "sich zu schütteln und nicht alles direkt zu hinterfragen".

"Wir wollen dahin fahren, mutig spielen, nach vorne spielen"

Die junge Mannschaft der SGE muss den Schock der vergangenen Wochen in Windeseile abschütteln und gegen den nächsten formstarken Gegner in hitziger Atmosphäre bestehen. Der Ausfall von Innenverteidiger Robin Koch (Gehirnerschütterung) erschwert die Aufgabe. In der Liga verlor Ajax seit drei Monaten nicht mehr und führt die Tabelle komfortabel an. In der Europa League unterlag die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli allerdings zuletzt Union Saint-Gilloise und rettete sich durch ein 1:2 nach Verlängerung mit viel Mühe ins Achtelfinale.

Die Eintracht wittert ihre Chance und will sich gegen den niederländischen Rekordmeister nicht verstecken. "Wir wollen dahin fahren, mutig spielen, nach vorne spielen, die Fans mitnehmen", sagte Youngster Nathaniel Brown: "Und Tore schießen. Das ist das Wichtigste."

Wohin geht die Reise der Eintracht?

Die Spiele in der Johan-Cruyff-Arena und eine Woche später in Frankfurt werden die nächste Standortbestimmung, zwischendrin geht es am Sonntag gegen Union Berlin. Steckt die SGE die jüngsten Rückschläge weg und schafft den Turnaround? Oder geht die bisher hervorragende Saison dahin? Ein Weiterkommen gegen einen Gegner auf Top-Niveau würde dem angeknacksten Selbstvertrauen einen gehörigen Schub geben.

Denn das Polster in der Liga ist für den Tabellendritten geschmolzen, der Kampf um die Champions-League-Ränge wieder völlig offen. "Sorge habe ich nicht. Wir haben Qualität in der Mannschaft", meinte Brown, eine der großen Entdeckungen in dieser Spielzeit, selbstbewusst: "Wir werden jetzt gegen Amsterdam ein anderes Gesicht zeigen. Und am Wochenende auch."