"Historisch": WM-Finale orientiert sich am Super Bowl

IMAGO/Roger Petzsche

IFA-Präsident Gianni Infantino kündigt einen "historischen Moment für die WM" an

Der Fußball-Weltverband FIFA bauscht das WM-Finale 2026 in den USA mit einer Halbzeitshow zum Popkultur-Spektakel nach Vorbild des Super Bowl auf.

"Das wird ein historischer Moment für die WM - und eine Show, die der größten Sportveranstaltung der Welt würdig ist", schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch bei Instagram.

Das MetLife Stadium der NFL-Teams New York Giants und New York Jets soll somit am 19. Juli 2026 zur Bühne für Musik-Megastars werden. Beim Super Bowl hatte zuletzt der US-Rapper Kendrick Lamar begeistert, legendäre Shows spielten im Laufe der Jahrzehnte unter anderem Prince, Michael Jackson oder Lady Gaga. Die USA richten das WM-Turnier gemeinsam mit Kanada und Mexiko aus.

Zum Line-up äußerte sich Infantino in seinem Post noch nicht, offen blieb auch die wahrscheinlich unumgängliche Verlängerung der Halbzeitpause von 15 auf 25 oder mehr Minuten. Beim großen Football-Finale der NFL wird auf dem Spielfeld stets ein aufwendiges Bühnenbild mit Spezialeffekten inszeniert, das Spiel wird für bis zu 30 Minuten unterbrochen.

Die FIFA lässt sich bezüglich Aufgebot und Umsetzung der Show von Coldplay beraten. Die britische Pop-Rock-Band soll auch Teil einer "Übernahme" des New Yorker Times Square am Final-Wochenende sein.