FC Bayern mietet Haus von Kimmich

AFP/AFP/Tobias Schwarz

Was bringt die Zukunft? Joshua Kimmich schaut nach vorne

Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich beim FC Bayern ist weiterhin unklar, inmitten des Vertragspokers hat sich der Mittelfeldchef aber einem Bericht zufolge anderweitig an die Münchner gebunden: Kimmich unterstützt den Klub bei der Suche nach künftigen Stars.

Laut "Münchner Merkur/tz" hat der 30-Jährige ein Haus ganz in der Nähe des Trainingsgeländes des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße gekauft und restaurieren lassen. Inzwischen habe Kimmich das Anwesen an den FC Bayern vermietet, der Verein lasse dort Talente seines "World Squad" vorübergehend wohnen. Die Münchner ließen eine Anfrage zu diesem Thema zunächst unbeantwortet.

In ihrem "World Squad" wählen die Bayern U19-Spieler aus der ganzen Welt aus und begleiten sie auf ihrem Weg in den Profifußball. Dabei stehen den Talenten unter anderem die früheren Bayern-Profis Roy Makaay und Diego Contento zur Seite. Vermieter Kimmich schaut laut "Merkur/tz" auch "regelmäßig nach dem Rechten".

Ob sich im Nachwuchs auch ein "neuer Kimmich" findet? Einige Beispiele zeigen, welche Plattform das Projekt bietet: Daniel Francis wurde vom FC Bayern verpflichtet und ist derzeit an Wacker Innsbruck verliehen, Victor Orakpo steht beim OGC Nizza unter Vertrag, Viktor Baier bei Viktoria Pilsen.