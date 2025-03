Vereinigtes Königreich kündigt WM-Bewerbung an

AFP/SID/FRANCK FIFE

Der WM-Ball könnte 2035 in England rollen

England, Schottland, Nordirland und Wales bemühen sich um eine gemeinsame Austragung der Fußball-WM der Frauen 2035. Dies teilte der englische Verband FA am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Beschluss des FIFA-Councils, das Turnier in dem Jahr in Europa oder in Afrika auszutragen.

Der britische Premierminister Keir Starmer betonte, dass das Vorhaben seine volle Unterstützung erhalte und verwies auf die erfolgreiche Austragung der Europameisterschaft 2022 in England. "Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2035 im eigenen Land wäre ein weiterer monumentaler Moment in unserer Sportgeschichte, der das Wachstum ankurbelt und ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt", sagte Starmer.

Die Interessenbekundung soll im ersten Quartal 2025 bei der FIFA eingereicht werden. Die Entscheidung über die Weltmeisterschaften 2031 und 2035 findet dem Weltverband zufolge im zweiten Quartal des kommenden Jahres statt. Die nächste WM findet 2027 in Brasilien statt.