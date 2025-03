Neuer-Diagnose durchgesickert: Urbig winken weitere Einsätze

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jonas Urbig (l.) ersetzte Manuel Neuer im Tor des FC Bayern

Beim 3:0-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen zog sich Manuel Neuer beim Jubeln eine Verletzung zu. Der Keeper musste vorzeitig ausgewechselt und durch Debütant Jonas Urbig ersetzt werden. Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl gaben nach dem Schlusspfiff ein Update.

Torhüter Manuel Neuer ist in der 58. Minute des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League gegen Bayer Leverkusen ausgewechselt worden - weil er sich beim Jubeln verletzt hat. Für ihn kam der in der Winterpause vom 1. FC Köln verpflichtete Jonas Urbig zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern.

Nach der Partie erklärte Trainer Vincent Kompany schmunzelnd bei "DAZN": "Es ist beim Jubeln passiert. Das ist schade für uns. Wir haben immer über den Kader gesprochen: Wenn es Urbig ist, dann ist es Urbig - und wir werden uns keine Gedanken machen."

Für den Youngster fand Kompany lobende Worte. "Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele", merkte der Coach an. Er habe den 21-Jährigen so erlebt wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", meinte der Belgier, der aber "null Druck" auf Urbigs Schultern laden wollte.

Dem FC Bayern droht ein Neuer-Ausfall

Auch Max Eberl äußerte sich nach der Partie zur Neuer-Auswechslung. "Die Diagnose steht noch aus. Es ist etwas muskuläres. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es ein Faserriss, eine Zerrung oder eine Verhärtung ist", gab der Sportvorstand in der Mixed-Zone ein Update: "Der Arzt kam noch nicht auf mich zu, das ist immer ein gutes Zeichen."

Die "Bild" will mittlerweile eine Diagnose herausbekommen haben. Demnach hat sich Neuer einen Faserriss zugezogen. Damit droht dem 38-Jährigen ein Ausfall bis zur Länderspielpause, die am 17. März beginnt.

Neuer würde damit die Bundesliga-Partien gegen den VfL Bochum und Union Berlin sowie das CL-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen verpassen. Urbig winken wohl weitere Einsätze.

Neuer hatte sich beim Spielstand von 2:0 an der rechten Wade verletzt. Kurz zuvor hatte Jamal Musiala (54.) nach einem Fehler von Leverkusens Torhüter Matej Kovar die Führung durch Harry Kane (9.) ausgebaut. Das Spiel endete 3:0 (1:0).

Urbig war nach einem zähen Poker Ende Januar von den Münchnern verpflichtet worden, nachdem Ersatztorhüter Daniel Peretz wegen einer Nierenverletzung wochenlang auszufallen drohte. Die Ablösesumme soll bei acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro liegen.