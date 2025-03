Barca-Trainer Flick zieht den Hut vor seiner Mannschaft

AFP/SID/FILIPE AMORIM

Hansi Flick lobte seine Mannschaft nach dem Hinspiel-Sieg gegen Benfica

Hansi Flick hat seine Profis vom FC Barcelona nach dem schwer erarbeiteten Hinspiel-Sieg im Achtelfinale der Champions League gelobt.

"Ich habe ihnen allen gesagt: 'Chapeau'. Ich bin sehr stolz auf die Spieler", sagte Flick nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Benfica Lissabon: "Aber wir haben noch ein Spiel vor uns und müssen vorsichtig sein."

In Lissabon bewies Barca seine Widerstandsfähigkeit. Der erst 18 Jahre alte Verteidiger Pau Cubarsi flog schon in der 22. Spielminute wegen einer Notbremse vom Platz - doch die Katalanen arbeiteten sich in die Partie und hatten in Mittelfeldlenker Pedri und Torwart Wojciech Szczesny, der als Ersatz für den verletzten deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen verpflichtet worden war, herausragende Akteure.

Pedri sei auf einem "brutalen, unglaublichen Niveau", sagte Flick. Szczesny habe "fantastisch" gespielt. Im Rückspiel am 11. März hat der mögliche Viertelfinalgegner von Borussia Dortmund damit alle Chancen und ist dann als Heimteam klarer Favorit gegen Benfica.