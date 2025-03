Kompany will von Vorentscheidung noch nichts wissen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vincent Kompany siegte mit seinem FC Bayern gegen Leverkusen

Klar und deutlich mit 3:0 hat der FC Bayern am Mittwochabend den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen bezwungen und damit einen riesigen Schritt in Richtung Viertelfinal-Einzug in der Champions League gesetzt. Der Münchner Cheftrainer Vincent Kompany will von einer Vorentscheidung trotzdem noch überhaupt nichts wissen.

Der Trainer des FC Bayern blieb trotz eines Statement-Siegs im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse betont zurückhaltend. "Es ist keine Zeit für Selbstlob, die Jungs dürfen zufrieden sein. Aber jetzt geht der Fokus auf Bochum und dann wieder Leverkusen", sagte der Belgier am "DAZN"-Mikrofon nach dem deutlichen 3:0 (1:0) gegen die Werkself.

Harry Kane mit einem Kopfballtor sowie einem verwandelten Elfmeter sowie Jamal Musiala per Rechtsschuss hatten den Bundesliga-Spitzenreiter im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße geschossen. Bereits in einer Woche findet in der BayArena das Rückspiel statt. Alles anderes als das Weiterkommen des FC Bayern wäre nun nicht weniger als eine Sensation.

Auf die Frage, ob die 90 Minuten der eigenen Mannschaft gegen die Werkself für ihn ein Genuss gewesen sei, antwortete Kompany trocken: "Überhaupt nicht. Es gibt ein zweites Spiel. Ich mache mir null Prozent Gedanken über den Spielverlauf. Es ist noch nicht vorbei."

Eberl erwartet "heißen Ritt" bei Bayer Leverkusen

Immerhin stimmte der 38-Jährige zu, dass sein Team um Doppeltorschütze Harry Kane "viel richtig gemacht hat." Sein Motto nun: "Ruhig bleiben, erholen und wieder Vollgas geben."

Sportvorstand Max Eberl stimmte in die zurückhaltenden Worte seines Cheftrainers mit ein uns warnte trotz der glänzenden Ausgangsposition vor zu viel Euphorie. Man wolle jetzt "nicht überziehen und sagen: Jetzt haben wir alles wieder zurecht gerückt. Wir müssen das Rückspiel wieder genau so angehen wie das Hinspiel. Es war ein wichtiger Schritt, aber den zweiten müssen wir auch noch gehen", meinte Eberl vor dem Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) beim Double-Gewinner.

Eberl sei sich sicher, dass das zweite Duell mit Leverkusen in der Königsklasse noch einmal "ein heißer Ritt" werde, bei dem die Bayern-Mannschaft "alles in die Waagschale" werfen müsse.