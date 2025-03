BVB-Ikone: "Wenn Kovac mit allem zufrieden wäre ..."

IMAGO/Maximilian Koch

Niko Kovac will mit dem BVB in die Champions League

Auch unter Niko Kovac läuft es bei Borussia Dortmund nicht wirklich rund. BVB-Ikone Jürgen Kohler äußerte sich nun zur aktuellen Lage bei seinem Ex-Klub.

"Unter Niko Kovac hat sich der BVB in den ersten Wochen verbessert, auch wenn die Resultate in der Bundesliga nicht großartig waren", schrieb Kohler in seiner Kolumne für den "kicker".

Kovac habe mit Emre Can, Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Pascal Groß und Serhou Giurassy "eine Achse gebildet, was wichtig ist, um dem Team Halt zu geben", lobte der 59-Järhige den Trainer.

Dennoch urteilte Kohler: "Die Schwankungen sind zu groß. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Mannschaft in keinem guten Fitnesszustand ist. Es ist bezeichnend, dass Kovac kürzlich einen Laktattest angesetzt hat. Wenn er mit allem zufrieden wäre, gäbe es dazu in der aktuellen Phase nicht zwingend einen Anlass."

Über Fitness-Defizite beim BVB wurde zuletzt mehrfach spekuliert. Die "Sport Bild" hatte über einen "katastrophalen Fitnesszustand" beim Revierklub berichtet. "Wir haben am Dienstag einen Ausdauertest gemacht über drei, vier Stufen. Wir wollten sehen, wo die Mannschaft steht", hatte Kovac den Bericht auf einer Pressekonferenz zurückhaltend kommentiert.

Kohler traut dem BVB die Champions-League-Qualifikation zu

Unabhängig vom Fitnesszustand traut Kohler dem BVB die Qualifikation für die Königsklasse durchaus noch zu.

"In der Liga geht es für Dortmund darum, auch nächste Saison in der Champions League dabei zu sein", merkte er an und ergänzte: "Trotz sechs Punkten Rückstand auf Platz 4 ist die Messe noch nicht gelesen. Auch Leipzig und Stuttgart schwächeln, Mainz und Freiburg müssen ihren jeweiligen Lauf erst mal bis zum Schluss durchziehen - und selbst Frankfurt ist noch nicht durch."

Borussia Dortmund liegt aktuell auf Platz zehn der Bundesligatabelle. Am kommenden Spieltag empfängt der BVB den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Liveticker).