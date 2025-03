Stiller-Abgang? VfB Stuttgart besitzt wohl Sonderklausel

IMAGO/Julia Rahn

An den VfB Stuttgart ist Angelo Stiller noch bis 2028 vertraglich gebunden

Ende Januar hatte Angelo Stiller sein Arbeitspapier beim VfB Stuttgart vorzeitig verlängert. In seinem neuen Vertrag ließ sich der Nationalspieler eine Ausstiegsklausel zusichern, die ihm einen Abgang ab 2026 ermöglicht. Sollte ein Top-Klub bei dem Mittelfeldmann anklopfen, können die Schwaben dem Wechsel allerdings wohl doch einen Riegel vorschieben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge greift in Angelo Stillers bis 2028 datierten Vertrag beim VfB Stuttgart ab dem Sommer eine Ausstiegsklausel. Am Mittwoch enthüllte die "Sport Bild", dass die Option bei dem DFB-Star nicht wie angenommen bei 40 Millionen Euro liegt. Stattdessen werden ein ein paar Milliönchen weniger fällig, denn angeblich beträgt die festgelegte Ablösesumme bei nur 36,5 Millionen Euro.

Zuletzt wurden dem FC Liverpool, FC Bayern und FC Barcelona Interesse an dem 23-Jährigen nachgesagt. Sollte einer der Klubs bei dem Mittelfeldmann im Anschluss an die Saison 2025/26 anklopfen, können die Schwaben einen Abgang ihres Leistungsträgers dank einer Sonderklausel aber offenbar einfach verhindern. Das vermeldet "Sky".

VfB Stuttgart kann Stiller-Wechsel verhindern

Der Bundesliga-Vizemeister hat sich demnach das Recht zusichern lassen, dem gebürtigen Münchner die Ausstiegsklausel jederzeit abkaufen zu können. Dafür müsste der VfB Stuttgart zwei Millionen Euro an das ehemalige Bayern-Talent überweisen, heißt es. Dann wäre die Option sofort nichtig, ohne, dass Stiller etwas dagegen tun kann. Eine Ablöse wäre fortan frei verhandelbar.

Im Ländle sehe man das wachsende Interesse an dem dreifachen Nationalspieler daher auch entspannt. Im Sommer droht ein Abschied sowieso nicht. Es müsse schon ein "außergewöhnliches Angebot" in Bad Cannstatt eingehen, damit der VfB einen Verkauf in Erwähnung zieht, heißt es.

Kommt ein solches vom FC Bayern? Rund um den deutschen Rekordmeister wird Stiller jedenfalls als möglicher Nachfolger für Joshua Kimmich gehandelt, sollte es nicht zu einer Vertragsverlängerung und damit in diesem Sommer zur Trennung kommen. Für Stiller wäre ein Wechsel nach München eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte und in die Heimat.