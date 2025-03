Hertha-Youngster heißer Anwärter auf Hofmann-Nachfolge

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jonas Hofmann ist bei Bayer Leverkusen nur noch Reservist

Der ehemalige Nationalspieler Jonas Hofmann hat bei Bayer Leverkusen zwar noch längerfristig bis Sommer 2027 Vertrag, steht bei der Werkself aber vor einer mehr als ungewissen Zukunft. Sportlich spielt der Routinier im Bayer-Mittelfeld derzeit überhaupt keine Rolle mehr und könnte schon bald durch einen aufstrebenden Youngster von Hertha BSC ersetzt werden.

Am Mittwochabend passierte erneut, was sich in den vergangenen Wochen wie ein Roter Faden durch die Spiele von Bayer Leverkusen gezogen hatte: Jonas Hofmann musste bei der 0:3-Schlappe der Rheinländer in der Champions League gegen den FC Bayern wieder einmal 90 Minuten lang von der Ersatzbank aus zusehen.

Diesen Zustand kennt der 33-Jährige mittlerweile schon zur Genüge. Hofmann stand im Pflichtspieljahr 2025 zusammengerechnet weniger als eine Halbzeit lang auf dem Platz, wurde ansonsten von Cheftrainer Xabi Alonso vollständig zum Ergänzungsspieler degradiert.

Die sportliche Perspektive dürfte auch nach der laufenden Saison nicht viel besser werden. Leihspieler Emiliano Buendia, der im Winter von Aston Villa aus Birmingham kam und derzeit noch vor Jonas Hofmann auf der rechten Seite gebracht wird, ist zwar im Sommer nach derzeitigem Stand wieder weg (Bayer besitzt eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro).

Hertha-Youngster bei mehreren Bundesliga-Klubs auf dem Zettel

Der Double-Sieger ist aber weiterhin und ernsthaft an einer Verpflichtung von Hertha-Juwel Ibrahim Maza interessiert, der das Interesse von gleich mehreren Bundesliga-Klubs auf sich gezogen hat.

Laut "kicker" ist derzeit zwar noch offen, ob die Bayer-Bosse bei dem Youngster des Berliner Zweitligisten wirklich Ernst machen, schließlich könnte Maza noch nicht direkt als potenzieller Stammspieler beim amtierenden deutschen Meister und damit nicht als Soforthilfe angesehen werden.

Die Personalie dürfte aber umso heißer werden, sollte Reservist Hofmann selbst Ambitionen auf einen Vereinswechsel hegen, um wieder auf Spielzeiten zu kommen. In diesem Fall gilt Maza als echter Anwärter auf die Nachfolge für den Mittelfeldmann.