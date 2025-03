Rose schwer angezählt? Leipzig-Star äußert sich

IMAGO/Uwe Koch

Leipzigs Cheftrainer Marco Rose (l.) mit David Raum

RB Leipzig ist in der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Wochen in eine veritable Ergebniskrise geschlittert. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen rangieren die Sachsen nur noch auf Platz sechs der Tabelle und drohen erstmals in ihrer neunjährigen Bundesliga-Historie, die Qualifikation für den Europapokal zu verpassen. Cheftrainer Marco Rose sitzt längst nicht mehr fest im Sattel, kann sich der Rückendeckung seiner Spieler aber noch immer gewiss sein.

Das zumindest verdeutlichte nun Nationalspieler David Raum, der gegenüber dem "kicker" in Richtung seines Coaches voller Unterstützung meinte: "Er macht einen "sehr guten, positiven und anschiebenden Eindruck. Er findet nach den Spielen immer die richtigen Worte, hat ein gutes Gefühl für das Team und zu jedem Spieler einen sehr guten Draht."

Raum halte Rose "nach wie vor der Richtige für die Mannschaft", wenngleich die Leipziger erstmals seit sechs Jahren die Champions-League-Qualifikation verpassen könnten.

Jüngst hatte sich RB Leipzig ins Kurz-Trainingslager nach Salzburg aufgemacht, um sich vor dem komplizierten Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) neu einzuschwören. Es gilt als mögliches Endspiel für den angezählten Leipziger Cheftrainer Marco Rose.

RB Leipzig noch ohne Auswärtssieg 2025

Ein großes Thema wird dabei auch die Konstanz sein. Das wohl größte Manko der Roten Bullen in der laufenden Saison, wie auch Stammspieler David Raum befindet: "Wir haben immer wieder Höhen und Tiefen, das zieht sich durch die ganze Saison. Wir müssen endlich konstanter werden. Ich bin noch immer fest davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden."

RB Leipzig weist nach 24 Bundesliga-Spieltagen drei Zähler Rückstand auf den vierten Tabellenplatz auf. Vor allem auswärts tat sich die Rose-Elf im laufenden Kalenderjahr besonders schwer, hat in 2025 noch kein einziges Spiel in fremdem Stadion für sich entscheiden können. In Freiburg soll nun die Trendwende her.