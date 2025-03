Diese dramatischen Folgen hätte ein Kölner Nicht-Aufstieg

IMAGO/Herbert Bucco

Dem 1. FC Köln droht im kommenden Sommer ein XXL-Umbruch

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga musste der 1. FC Köln zuletzt Federn lassen. Die angepeilte Rückkehr in das deutsche Oberhaus droht zu scheitern. Für den Effzeh hätte das offenbar schwerwiegende Konsequenzen, welche die Kaderplanungen für die neue Saison komplett über den Haufen werfen würden. Zahlreiche Leistungsträger wären dann wohl weg.

Im Februar verspielte der 1. FC Köln seine komfortable Ausgangslage im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Der Herbstmeister erzielte in den ersten sieben Spielen des neuen Kalenderjahres erst fünf Treffer, stürzte auf den fünften Tabellenplatz ab. Die angepeilte Rückkehr in die Bundesliga ist nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge akut gefährdet.

Für den Traditionsklub hätte das laut "Bild" schwerwiegende Folgen. Demnach könnten bis zu elf Leistungsträger den Verein verlassen, wenn sie mit dem Effzeh in der nächsten Spielzeit nicht Bundesliga-Luft schnuppern können. Ein Verbleib im Unterhaus würde die Kaderplanung der Kölner Sportbosse komplett auf den Kopf stellen, heißt es.

1. FC Köln: Hauen elf Leistungsträger im Sommer ab?

Neben Tim Lemperle, der sich im Sommer der TSG Hoffenheim anschließen wird, wäre auch Eigengewächs und Torjäger Damion Downs wohl nicht zu halten. Zudem droht der ablösefreie Verlust von Dejan Ljubicic und Linton Maina, die laut dem Boulevardblatt intern deutlich gemacht haben, dass sie sich einen Verbleib nur im Aufstiegsfall vorstellen können.

Auch Keeper Marvin Schwäbe, Eric Martel, Luca Waldschmidt, Jan Thielmann, Max Finkgräfe und Denis Huseinbasic sollen sich mit einem weiteren Jahr in der 2. Bundesliga nicht anfreunden können. Auch ein Verbleib von Kapitän Timo Hübers beim 1. FC Köln ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Alle fühlen sich laut "Bild" zu Höherem berufen.

Einige der genannten Spieler sollen demnach über Ausstiegsklauseln verfügen. Klopfen Klubs aus der Bundesliga an, wären sie wohl weg, heißt es.