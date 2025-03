Liverpool bei Sieg gegen PSG "im Glück"

AFP/SID/FRANCK FIFE

Liverpool-Trainer Slot gratuliert Matchwinner Harvey Elliott

Arne Slot war einfach nur erleichtert. "Wenn wir hier ein Unentschieden geholt hätten, hätten wir schon Glück gehabt", sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain.

Sein Team war über weite Strecken chancenlos - und verschaffte sich dennoch spät eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

2:27 hieß die Torschussbilanz in der einseitigen Begegnung im Pariser Prinzenpark am Ende, doch am überragenden Reds-Keeper Alisson Becker war für die Franzosen einfach kein Vorbeikommen. "Sie waren die viel bessere Mannschaft", sagte Slot: "Besonders in der ersten Halbzeit hatten sie drei oder vier große, große, große Chancen. Es war fast ein Wunder, dass es noch 0:0 stand."

Slot-Einwechslung bringt den Sieg für Liverpool

Slot brachte in der Schlussphase Harvey Elliott für Superstar Mohamed Salah - und der Joker traf mit seiner ersten Ballberührung und 47 Sekunden nach seiner Einwechslung mitten ins Pariser Herz (87.). "Das ist ein großer Moment für ihn", sagte Slot über den Matchwinner aus der zweiten Reihe: "Wir haben bis zum letzten Moment gewartet und ihnen dann wehgetan."

"Es ist oft unfair", beklagte hingegen PSG-Coach Luis Enrique: "Heute hätten wir viel mehr verdient gehabt. Ihr bester Spieler war der Torwart, das zeigt, wie das Spiel gelaufen ist. Aber das müssen wir akzeptieren."

Im Rückspiel am Dienstag habe seine Mannschaft nun "absolut nichts zu verlieren", betonte Enrique, der seinem Team nach der Leistung im Hinspiel "ohne jeden Zweifel" zutraut, das Ergebnis noch zu drehen. Slot hofft derweil auf den Heimvorteil: "Sie werden nicht nur gegen uns spielen, sie werden auch gegen unsere Fans spielen - und wir brauchen sie wirklich."