Schalke droht Abgang von Mega-Talent

ThomasxG

Wechselt Arian Güzel (2.v.r.) vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen?

Arian Güzel gilt als eines der größten Talente des FC Schalke 04. Im Sommer droht den Königsblauen ein Abgang des Mittelfeldspielers - der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen streckt wohl die Fühler aus.

Wie die "Bild" berichtet, ist Werder Bremen an einer Verpflichtung von Arian Güzel interessiert.

Demnach ist der 16-Jährige bereits in Bremen vorstellig geworden. Auch ein Treffen mit Sportchef Clemens Fritz und Trainer Ole Werner soll bereits stattgefunden haben.

Güzels Vertrag beim FC Schalke 04 läuft am Saisonende aus. Die Knappen wollen das Juwel laut "Bild" aber gerne in den eigenen Reihen halten. In der kommenden Saison soll der defensive Mittelfeldspieler in der U19 unter Norbert Elgert zum Einsatz kommen.

Als Schalker Ass im Ärmel könnte sich Güzels Herkunft erweisen. Das Juwel kommt aus Herne, ist im Ruhrgebiet verwurzelt und geht dort zur Schule.

In der aktuellen Saison ist Arian Güzel bei der U17 des FC Schalke 04 gesetzt. 16 Pflichtspiele stehen bislang für den Kapitän zu Buche, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuern konnte.

Wechselt das nächste Schalke-Talent zu Werder?

Mit Keke Topp hat Schalke im vergangenen Sommer bereits ein Top-Talent an Werder Bremen verloren. Der Stürmer wechselte für zwei Millionen Euro nach Norddeutschland.

Der 20-Jährige trat nach seinem Wechsel heftig gegen S04 nach. "Ich wollte gar nicht wechseln, für mich war das eigentlich nie eine Option", stellte er in einem Interview mit "Sky" klar.

Das Angebot, das die Knappen dem Angreifer unterbreitet haben, sei aber mehr als fragwürdig gewesen.

"Dann kam das Vertragsangebot von Schalke, bei dem ich mich echt verarscht gefühlt habe", sagte Topp und führte weiter aus: "Mir wurde gesagt, dass ich die neue Zukunft im Sturm sein soll, man mit mir große Pläne hat und irgendwann viel Geld verdienen möchte - und dann legt man mir ein schlechteres Vertragsangebot vor."