Die späte und brutale Rache der Bayern

IMAGO/Jerry Andre

Xabi Alonso war bedient

Der FC Bayern fügt auf der größten Bühne Bayer Leverkusen eine schmerzhafte Niederlage zu und rächt sich für die bittere Vorsaison. Die Werkself hingegen entzaubert sich vor allem selbst. Hat sich Alonso vercoacht?

Vor gut einem Jahr verteilte Bayer 04 Leverkusen drei schmerzhafte Watschn an den FC Bayern. Am 21. Spieltag der Bundesliga versenkte das Ungeschlagen-Team die Münchner mit einem 3:0 und setzte den Turbo endgültig in Richtung Meisterschaft. Es war wohl der Knackpunkt der vergangenen Saison.

Mal ganz anders verlief der Champions-League-Abend in der Münchner Arena, ein Jahr später. Die Bayern hellwach, Leverkusen fahrig. Am Ende revanchierten sich die Gastgeber mit drei eigenen Watschn. Die Tür zum Viertelfinale und Richtung Finale "dahoam" steht sperrangelweit offen. Die Bayern müssen nur noch durchspazieren.

Das lag zum einen an den Gastgebern selbst, die sofort gut ins Spiel fanden und diesmal früher attackierten.

Patzer, Platzverweis und Klammer-Elfer

Allerdings verteilte Leverkusen auch extrem viele Geschenke, die der FC Bayern nur allzu gerne annahm. So kannte man die Werkself bisher nicht.

Jeremie Frimpong vergab die große Chance zum 1:1 aus bester Situation (13.). Pokal-Keeper Matej Kovar ließ den Ball in einer eher harmlosen Situation durchflutschen und bereite so das 2:0 vor, Nordi Mukiele nahm sich nach einem unbeabsichtigten, aber dämlichen Tritt gegen Kingsley Coman mit Gelb-Rot selbst vom Feld. Zu guter Letzt packte Edmond Tapsoba Harry Kane in den Klammergriff und schenkte dem FCB einen Elfmeter, was bei dem englischen Stürmer gleichbedeutend mit einem Treffer ist.

Mit den drei unnötigen Aktionen schubste sich Leverkusen selbst in den Münchner Abgrund. Es war eine bittere Pleite.

Zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wirkte Bayer 04 verwundbar, Trainer Xabi Alonso gegen Ende der Partie fast schon ratlos.

Hat sich Alonso vercoacht?

Man muss es so sagen: Die Werkself wurde an diesem Königsklassen-Abend in München ein Stück weit entzaubert. Der Alonso-Fluch ist gebrochen. Im siebten Spiel gegen den Trainer Alonso gelang den Bayern endlich der erste Sieg. Die Erkenntnis: Alonso ist also doch nicht unbezwingbar. Ein wichtiger Punktsieg für Vincent Kompany.

Auch die Taktik des Basken ging nicht auf. Wieder ließ er die Werkself ohne Strafraumstürmer von der Leine. Kein Victor Boniface, kein Patrik Schick. Kein "echter" Neuner, der mal ein Ball vorne drin verarbeiten kann, eine Flanke einnickt. Diese Formation hat mitunter schon geklappt, doch schon beim 0:0 vor zweieinhalb Wochen in der Liga wurde das Fehlen auf Strecke bemängelt, nun ging es richtig schief.

Von außen dirigierte Alonso wie wild sein Team – doch diesmal verhallten seine Ansagen. Der Super-Trainer, der so oft richtig lag, drang nicht durch. Der Plan misslang. Eine mögliche Auswechslung von Pechvogel Mukiele zur Halbzeit verwarf der Coach.

Auch sein Offensivkünstler Florian Wirtz war völlig kaltgestellt in der Partie und gar kein Faktor. Das direkte Duell ging eindeutig an DFB-Kollege und Kumpel Jamal Musiala.

Bayer Leverkusen muss aufs Wunder hoffen

Mittelfeld-Dirigent Granit Xhaka war nach dem Spiel in der Mixed Zone angefressen. Zu seiner Leistung und der von Wirtz boykottierte er eine Antwort. "Wir waren trotz Rückstand gut im Spiel und kriegen eine unnötige rote Karte. So etwas darf uns nicht passieren. Unsere dicke Chance zum 1:1 Ausgleich konnten wir leider auch nicht nutzen und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Ich glaube, es gibt auch andere Geschichten, worüber man reden muss."

Womit er unter anderem den Schiedsrichter meinte. Doch die Szene zum Elfmeter muss sich Leverkusen einzig Tapsoba ankreiden.

Alonso bleibt am kommenden Dienstag im Rückspiel eigentlich nur noch die Flucht nach vorne. All in.

"Wir schauen ab morgen wieder nach vorne und regenerieren. Im Fußball sind schon viele Wunder geschehen, weshalb wir auf ein Wunder am nächsten Dienstag hoffen", sagte er nach der Partie.

Es muss ein historisches Comeback her. Ein kleines Wunder unterm Bayer-Kreuz. Aber wem, wenn nicht Alonso, wäre ein solches zuzutrauen?