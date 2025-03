Showdown! Kimmich-Entscheidung offenbar ganz nah

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Joshua Kimmich beim FC Bayern?

Seit einigen Wochen gibt es immer neue Wasserstandsmeldungen zum Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich. Nun könnte es - wohl noch am Donnerstag - eine Entscheidung über Kimmichs Zukunft geben, denn offenbar steht eine Sitzung zwischen den Entscheidern an. Nach dieser wird klar sein: Bleibt Kimmich oder verlässt er die Münchner?

Haben die Spekulationen um die Zukunft von Joshua Kimmich bald ein Ende? Es sieht so aus. Denn wie "Bild" berichtet, soll es am Donnerstag, also einen Tag nach dem 3:0-Erfolg des FC Bayern über Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League, eine Sitzung beim deutschen Rekordmeister wegen Kimmich geben.

Bei dieser treffen sich dem Boulevard-Blatt zufolge der Aufsichtsrat sowie Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, um das zwischen Kimmich und Eberl ausgehandelte Vertragspapier zu besprechen.

Danach soll es eine Entscheidung geben, wie es mit dem Nationalspieler weitergeht.

Es wird davon ausgegangen, dass Kimmich bleibt, sofern das Vertragsangebot auch die Zustimmung des Aufsichtsrats bekommt. Oder andersrum: Lehnt der Aufsichtsrat dieses ab, dürfte das den ablösefreien Sommer-Abschied von Kimmich bedeuten.

"Bild" geht davon aus, dass es eine Art letzter Schuss im Poker zwischen Kimmich und Eberl ist.

Passend dazu erklärte Fußball-Experte Marcel Reif in der Sendung "Reif ist live" bei "Bild", dass er davon ausgehe, dass Eberl mit einem bis an beide Grenzen - oben und unten - ausgehandelten Arbeitspapier in die Gremiumssitzung am Donnerstag gehen wird.

Gibt der FC Bayern die Kimmich-Verlängerung am Wochenende bekannt?

"Der Vertrag für Kimmich liegt dann auf dem Tisch und den muss der Aufsichtsrat unterschreiben und dann kann man es zeitnah oder am Wochenende gegen Bochum bekanntgeben", spielte Reif auf das Heimspiel der Münchner am Samstag (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) an.

Kimmich hatte am Mittwochabend nach dem Erfolg über Leverkusen noch betont, dass seine Zukunft noch offen sei, er aber durchaus die Bemühungen von Eberl sehe. "Er kämpft und das weiß ich sehr zu schätzen", betonte Kimmich, während die Bayern-Bosse gleichzeitig bestätigten, dass zuletzt ein Angebot für Kimmich zurückgezogen wurde.

Gibt es nun also die Kehrtwende?