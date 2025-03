Holstein Kiel mit "Rückenwind" gegen den VfB Stuttgart

AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS

Marcel Rapp von Holstein Kiel gibt sich kämpferisch

Marcel Rapp sieht die Mentalität von Holstein Kiel als Trumpf im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

"Man steigt immer erst im Kopf ab", sagte der Trainer der Schleswig-Holsteiner vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wenn man irgendwann sagt, wir haben eh keine Chance. Das sehe ich bei uns überhaupt nicht, jetzt schon zweimal nicht."

Der erste Auswärtssieg in der noch kurzen Bundesliga-Historie von Holstein bei Union Berlin am vergangenen Sonntag (1:0) hat die Hoffnungen der Kieler enorm beflügelt. Sogar Rang 15 mit dem FC St. Pauli ist angesichts von fünf Punkten Rückstand wieder in Reichweite. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Rapps Team gegen Stuttgart erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg hintereinander einfahren kann.

"Wir haben Rückenwind, das Wetter ist schön, die Verletzten kommen zurück", sagte Rapp: "Es läuft alles in die richtige Richtung. Wir wissen aber auch, dass eine schwere Aufgabe auf uns wartet."