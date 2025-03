Bundesliga-Klassiker zwischen FC Bayern und BVB terminiert

Federico Gambarini, dpa

Der FC Bayern und Borussia Dortmund treffen am Samstagabend aufeinander

Bester Sendeplatz für den "Klassiker": Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund wird am 12. April um 18:30 Uhr (Sky) angepfiffen.

Das vermeldete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag im Rahmen der Bekanntgabe der zeitgenauen Ansetzungen für die Begegnungen der Spieltage 28 bis 30 der Bundesliga und 2. Liga.

Die Bayern eröffnen den 28. Spieltag am 4. April (20:30 Uhr/DAZN) mit dem Derby beim FC Augsburg. Tags darauf bestreiten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt das "Topspiel" am Samstagabend (Sky).

Borussen-Duell am Sonntagabend

Am 29. Spieltag steigt der "Klassiker" am Samstagabend in München, am Nachmittag des 12. April (15:30 Uhr/Sky) steht unter anderem das Nordduell der Aufsteiger zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli an.

Ebenfalls am Samstagnachmittag (15:30 Uhr/Sky) müssen die Bayern am 30. Spieltag am 19. April zum 1. FC Heidenheim, das "Topspiel" (18:30 Uhr/Sky) der fünftletzten Runde bestreiten Union Berlin und der VfB Stuttgart. Am Ostersonntag (17:30 Uhr/DAZN) kommt es zum Borussen-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach.

Wegen des Feiertags finden an Karfreitag (18. April) keine Spiele der Bundesliga und 2. Liga statt. Stattdessen sind am 30. Spieltag in der Bundesliga drei und in der 2. Liga fünf Partien auf Ostersonntag (20. April) terminiert. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen sind in der 12. Kalenderwoche (17. bis 21. März) nach Abschluss der Achtelfinalspiele der UEFA-Klubwettbewerbe vorgesehen.