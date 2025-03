Geheimnis um Oberkörper von Bayerns Urbig gelüftet

IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Mann - eine Brust: Jonas Urbig, Winterneuzugang des FC Bayern

Gut 30 Minuten stand Jonas Urbig im Champions-League-Achtelfinale - unverhofft - im Tor des FC Bayern. Während er in sportlicher Hinsicht kein großartiges Aufsehen erregte, befand sich doch umso mehr sein Oberkörper im Fokus einiger Beobachter.

Jonas Urbig hat am Mittwochabend überraschend und unerwartet sein Debüt im Trikot des FC Bayern gegeben bzw. genauer: geben müssen. Weil sich Manuel Neuer beim Torjubel zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Bayer Leverkusen (Endstand 3:0) an der Wade verletzte, wurde Urbig gut eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt und machte seine Sache ordentlich.

Von sport.de erhielt der 21-Jährige die Note 3.0. "Meisterte die Feuertaufe mit großer Abgeklärtheit. Löste die Aufgaben mit Ball am Fuß stets spielerisch. Paraden musste er nicht mehr zeigen", hieß es in der Einzelkritik.

Was Urbig statt Paraden allerdings zeigte, war sein durchaus betonter Oberkörper. Im Vergleich zum Ende des letzten Jahres schien der U21-Nationalkeeper mächtig zugelegt zu haben, das Trikot spannte über Urbigs Brust, was einigen Beobachtern, Zuschauern im Stadion und auch Nutzern in den Sozialen Netzwerken sofort auffiel.

Gut zu erkennen: Das hautenge Trikot an Urbigs Körper

Wie "Bild" erfahren hat, ist Urbigs Muskel bepackter Oberkörper das Resultat von Anstrengungen der letzten Wochen und Monate.

Demnach hat der 21-Jährige einen extrem hohen Ehrgeiz und daher auch seine Lebensführung höchst professionell ausgerichtet.

FC Bayern: Urbig arbeitet(e) hart am Muskel-Body

Urbig verzichte auf ausschweifende Partys oder ähnlich gelagerte Aktivitäten, die seine Leistung beeinflussen könnten, heißt es beim Boulevard-Blatt.

Noch viel wichtiger für den Mucki-Body: Urbig schiebt regelmäßig Extraschichten im Kraftraum. Zudem achtet er sehr auf Ernährung und ausreichenden Schlaf.

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte nach dem Sieg über Leverkusen nur lobende Worte für den Neuer-Ersatz übrig, dem aufgrund der Verletzung des Routiniers nun weitere Einsätze winken.

"Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele", sagte Kompany an. Er habe den 21-Jährigen am Mittwochabend so erlebt wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", so der Belgier, der aber "null Druck" auf die Schultern des Winterzugangs laden wollte.

Urbig war nach einem zähen Poker Ende Januar von den Münchnern verpflichtet worden, nachdem Ersatztorhüter Daniel Peretz wegen einer Nierenverletzung wochenlang auszufallen drohte. Die Ablösesumme soll bei acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro liegen.