Hohes Preisschild: FC Bayern heiß auf Monaco-Youngster

IMAGO/FRED PORCU

Lamine Camara (l.) ist offenbar in den Fokus des FC Bayern geraten

Lamine Camara gehört zu den Shootingstars der Ligue 1. In seiner ersten Spielzeit im Trikot der AS Monaco spielte sich der 21-Jährige umgehend in der Startelf fest. In 20 Spielen gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Treffer und sechs Vorlagen. Nun hat sich der Youngster offenbar auch in den Fokus des FC Bayern gespielt. Die Ablöseforderung hat es allerdings in sich.

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld ist der FC Bayern laut Berichten von "TBRFootball" und "CaughtOfffside" womöglich in Frankreich fündig geworden. Demnach steht Lamine Camara von der AS Monaco auf der Sommer-Wunschliste des deutschen Rekordmeisters. Der 21-Jährige gehört im Fürstentum zu den Leistungsträgern.

Mit dem Interesse ist der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga längst nicht allein. Allen voran in der Premier League soll der Youngster heiß begehrt sein, heißt es. Unter anderem der FC Liverpool, FC Chelsea und Tottenham Hotspur sollen sich mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers befassen, der erst im vergangenen Sommer zum Top-Team der Ligue 1 kam.

FC Bayern: AS Monaco ruft hohes Camara-Ablöse auf

Zudem mischen offenbar auch Bayer Leverkusen und Real Madrid im Poker um die Dienste des senegalesischen Nationalspielers mit. Ein Schnäppchen wird Camara den Informationen von "CaughtOfffside" zufolge aber keineswegs.

Zwischen 45 und 50 Millionen Euro müsste ein potentieller Abnehmer für den Shootingstar wohl auf den Tisch legen.

Bei der AS Monaco steht der 23-fache Nationalspieler eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag. Vor der laufenden Saison hatte der achtfache französische Meister 15 Millionen Euro an den FC Metz überwiesen, um sich die Dienste des vielversprechenden Achters zu sichern, der beim Champions-League-Teilnehmer auch gleich zu überzeugen wusste.

In 31 Pflichtspielen gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Treffer und sechs Vorlagen.