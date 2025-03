Hasenhüttl: Bei Arnold "sieht es gut aus"

Imago/Action Pictures/SID/IMAGO

Arnold im Austausch mit Hasenhüttl

Kapitän Maximilian Arnold ist beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach seiner Knieverletzung zurück im Teamtraining. "Es sieht gut aus", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Einheit am Donnerstag. Ob der 30-Jährige nach vier Wochen Pause schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli in den Kader zurückkehren kann, ließ Hasenhüttl allerdings offen.

Die Wölfe schielen vor den letzten zehn Spielen als Tabellensiebter auf die internationalen Plätze, holten schon so viele Punkte (37) wie in der kompletten Vorsaison und blieben zuletzt sechs Mal in Serie ungeschlagen. "Konstant punkten ist jetzt einfach Pflicht, wenn man da vorne dabei sein möchte. Wir haben es im Kreuz und müssen jetzt das richtige Mindset bekommen, um diese Saison mit einem tollen Finish zu krönen", sagte Hasenhüttl.