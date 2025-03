"Finale dahoam"? Matthäus ordnet Bayerns Chancen ein

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern im engsten CL-Favoritenkreis

Am Mittwochabend machte der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League. Mit 3:0 schossen die Münchner Bayer 04 Leverkusen aus der Allianz Arena. Auch wenn der Weg ins "Finale dahoam" noch weit ist, ordnet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de die Chancen des deutschen Branchenprimus ein.

Am 31. Mai steigt in der Münchner Allianz Arena das Finale der Champions League. Bis dahin ist es für alle Klubs noch ein weiter Weg, nach der 3:0-Gala im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen ist der FC Bayern dem Traum vom Endspiel im eigenen Wohnzimmer aber ein gutes Stückchen näher gekommen. Träumereien vom "Finale dahoam" sind aktuell aber noch unangebracht, findet RTL-Experte Lothar Matthäus.

"Es müssen noch einige Runden überstanden werden, wenn man die Hürde Leverkusen nimmt. Da wartet schon die Creme de la Creme. Daher ist es ein weiter Weg, aber ich glaube, man sollte erst mal nur an das Auswärtsspiel nächsten Dienstag in Leverkusen denken und nicht schon an die nächste Runde", betonte er im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

FC Bayern "schon ein Favorit" in der Champions League

Sollte der FC Bayern jedoch auch die nächsten Hürden überspringen, würde man ins Finale als Topfavorit einziehen, so Matthäus weiter: "Die Bayern haben ein Heimspiel, wenn sie es bis dahin schaffen. Dann könnte man Bayern München schon als Favorit nennen", betonte der DFB-Rekordnationalspieler und verwies auf die gute Form des Bundesliga-Tabellenführers.

"Die haben sie in Stuttgart, gegen Eintracht Frankfurt und vor allem gegen Bayer Leverkusen gezeigt. Wenn sie diese Form halten, dann gehören sie zum ganzen engen Kreis", glaubt der Weltmeister von 1990, der auch den FC Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid und Inter Mailand eine gute Chance auf den Titel in der Champions League einräumt.

"Es sind noch gute Mannschaften dabei und ich würde sagen, auch Bayer Leverkusen sollte man noch nicht abschreiben", stellte Matthäus klar.