Hecking bleibt vor Bayern-Duell realistisch

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Dieter Hecking kämpft mit dem VfL Bochum weiter um den Klassenerhalt

Trainer Dieter Hecking vom VfL Bochum rechnet sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel in München nur geringe Chancen auf eine Überraschung aus.

"Ich werde nicht den Schlaumeier geben und sagen: 'Wir werden gewinnen'", sagte der Coach des Tabellen-16. vor der Partie beim FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Die Rollenverteilung ist klar. Mir geht es um unsere eigene Leistung. Es gibt kein großes 'Wir schaffen das'. Dafür bin ich Realist."

Trotzdem fordert Hecking beim Tabellenführer "Widerstand" von seiner Mannschaft, die im Hinspiel vor heimischem Publikum mit 0:5 gegen den deutschen Rekordmeister verloren hatte: "Wir dürfen aber nicht zu demütig sein und uns zu klein machen. Wir wollen auch aktiv spielen und nicht einen Schritt zur Seite machen."

Auf die Bochumer wartet in den kommenden Wochen ein knallhartes Programm, nach dem Auswärtsspiel in München stehen Partien gegen Eintracht Frankfurt und bei Double-Sieger Bayer Leverkusen an. Durch die nachträglichen zwei Punkten aus dem "Skandalspiel von Köpenick" hat der VfL mit 17 Zählern derzeit den Relegationsplatz inne.

Lehren aus dem 3:0 der Münchner in der Champions League gegen Leverkusen wollte Hecking nicht ziehen. "Es war Bayern-like", sagte der 60-Jährige: "Aber jetzt steht Bundesliga an, es wird ein anderes Spiel werden."