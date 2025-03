FIFA will 250 Millionen an Solidaritätsleistungen zahlen

IMAGO/Markus Ulmer

Die FIFA will Klubs entschädigen

Der Fußball-Weltverband FIFA will mindestens 250 Millionen US-Dollar an Solidaritätsleistungen für nicht teilnehmende Vereine an der Klub-WM leisten.

"Dieses Verteilungsmodell setzt einen neuen Standard zur Förderung und Entwicklung des Klubfußballs auf globaler Ebene und stellt sicher, dass Klubs auf der ganzen Welt davon profitieren", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino und betonte: "Zum ersten Mal in der Geschichte des Klubfußballs wird die FIFA Klub-WM einen Solidaritätsfonds bereitstellen, der weltweit verteilt wird."

Gleichzeitig wird der Weltverband aber auch eine Milliarde US-Dollar an die 32 Teilnehmer des Turniers in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ausschütten. Europa stellt mit zwölf Teams das größte Kontingent, aus der Bundesliga sind Bayern München und Borussia Dortmund dabei.

Infantino stellte klar, dass der Weltverband keinen finanziellen Gewinn aus dem Turnier zieht. Die FIFA bekomme "null". Die gesamten Ausschüttungen werden laut FIFA-Mitteilung vollständig aus den Einnahmen des Turniers finanziert. "Das bedeutet auch, dass die FIFA-Reserven, die für die weltweite Fußballentwicklung vorgesehen sind, unangetastet bleiben", sagte Infantino.