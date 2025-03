Werner sieht keinen Vorteil durch Bayer-Dämpfer

IMAGO/RHR-FOTO

Werder Bremens Trainer Ole Werner erkennt für sein Team in Bayer Leverkusens Champions-League-Dämpfer keinen nennenswerten Vorteil. "Wir versuchen eher aus dem Hinspiel Mut zu schöpfen, wo wir eine gute Leistung gezeigt haben", sagte Werner vor dem schweren Auswärtsspiel im Rheinland am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Der Ansatz, den sie gestern gewählt haben, wird uns wahrscheinlich nicht am Samstag erwarten."

Bayer hatte im Achtelfinal-Hinspiel bei Bayern München eine 0:3-Schlappe kassiert, geht aber dennoch als klarer Favorit in das Aufeinandertreffen mit den Hanseaten in der Liga. Im Hinspiel hatten die zuletzt deutlich kriselnden Bremer mit einem 2:2 überrascht.

"Wir haben an unseren Themen unter der Woche konzentriert und intensiv gearbeitet", sagte Werner nun: "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um es dem Favoriten möglichst schwer zu machen." Der 36-Jährige muss dabei weiter verletzungsbedingt auf Stürmer Marvin Ducksch verzichten, auch Kapitän Marco Friedl und Innenverteidiger Niklas Stark fallen aus.