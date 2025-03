DFB-Torhüterin Winkler erfolgreich operiert

IMAGO/Fotostand / Fantini

Nationaltorhüterin Sophia Winkler ist erfolgreich am linken Knie operiert worden

Nationaltorhüterin Sophia Winkler ist nach ihrer schweren Verletzung erfolgreich am linken Knie operiert worden.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag einen Tag nach dem Eingriff mit. Die 21 Jahre alte Torhüterin von der SGS Essen hatte beim Training mit der Nationalmannschaft Ende Februar einen Kreuzbandriss erlitten.

Winkler werde sowohl ihrem Verein als auch den DFB-Frauen "für längere Zeit" fehlen, hieß es weiter. Die Torhüterin, die im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselt, hatte ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft am 29. November beim 6:0 in Zürich gegen die Schweiz gegeben.

Vor Winkler hatte sich im Februar bereits Marie Müller im Training der Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen. In der vergangenen Woche hatte der DFB mitgeteilt, dass die Außenverteidigerin bereits operiert worden sei.