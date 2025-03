Trainer-Wechsel auf Schalke? Manga und Mulder reagieren

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Wie lange bleibt Kees van Wonderen noch Trainer von Schalke 04

Im Umfeld des FC Schalke 04 wird getuschelt, dass der Verein im Sommer einen weiteren Trainerwechsel anstrebt. Der Name des einstigen Weltklasse-Stürmers Raúl löst bei S04 einmal mehr das große Träumen aus. Die sportliche Führung hat nun versucht, die Spekulationen einzufangen.

Am Donnerstag sahen sich Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder veranlasst, im Vorfeld der Spieltagespressekonferenz eindeutig Stellung zu einem möglichen Trainerwechsel beim FC Schalke 04 zu beziehen.

"Im Oktober haben Matthias Tillmann und ich uns für Kees entschieden - und das aus Überzeugung. Wir haben einen klaren Plan aufgezeigt. Diesen Weg wollen wir auch weitergehen. Ein Prozess dauert Zeit. Ich sage: Wir sind zufrieden mit Kees", machte Manga deutlich.

Mulder verwies zudem auf den jüngsten Aufwärtstrend. "Dass sich etwas entwickelt, sieht man auch an den Punkten", gab er mit Blick auf fünf Siege aus den letzten zehn Spielen zu bedenken.

Spricht der FC Schalke 04 schon mit Raúl?

Trotz der Lippenbekenntnisse sollen intern ganz andere Überlegungen vorherrschen. Der "kicker" berichtete zuvor, dass sich die Verantwortlichen "zumindest gedanklich" mit einem Trainer-Tausch nach der laufenden Saison beschäftigen. Laut "WAZ" ist das Aus von Kees van Wonderen sogar ein wahrscheinliches Szenario.

Immer wieder fällt im Zusammenhang mit dem Trainerjob der Name von Schalke-Ikone Raúl. Ben Manga soll mit dem Spanier in Kontakt stehen, schreibt die "WAZ". Der 47-Jährige wurde schon nach der Entlassung von Karel Geraerts intensiv bei den Königsblauen gehandelt.

Van Wonderen wollte auf die Diskussion um seine Person am Donnerstag überhaupt nicht eingehen. "Was das mit mir macht? Ich bereite mich auf ein schwieriges Spiel in Berlin vor", sagte der Cheftrainer schlicht.

Sein voller Fokus liege auf den sportlichen Aufgaben. "Mein Auftrag ist es, eine gute Trainingswoche zu absolvieren, unsere Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten, damit wir zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge holen. Das kann ich beeinflussen", so der Niederländer.