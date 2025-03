Neuer FIFA-Vorschlag: WM soll noch weiter wachsen

IMAGO/Paul Fritz

Gianni Infantino hat offenbar neue Pläne

Im Fußball-Weltverband FIFA macht die Idee die Runde, die Weltmeisterschaft 2030 noch einmal enorm zu vergrößern.

Wie der Weltverband auf "SID"-Anfrage bestätigte, sei in der Sitzung des FIFA-Rates am Mittwoch der Vorschlag vorgebracht worden, das Teilnehmerfeld zur Feier des 100-jährigen Bestehens der WM auf 64 Teams aufzustocken. Zuvor hatte die "New York Times" darüber berichtet.

Der Vorschlag zur Analyse einer WM mit 64 Mannschaften aufgrund des Jubiläums sei "spontan von einem Mitglied des FIFA-Rates unter dem Tagesordnungspunkt 'Verschiedenes' gegen Ende der Sitzung" vorgelegt worden, teilte ein Verbandssprecher dem "SID" mit: "Die Idee wurde zur Kenntnis genommen, da die FIFA verpflichtet ist, jeden Vorschlag eines ihrer Ratsmitglieder zu prüfen."

Der Vorschlag soll laut dem Times-Bericht durch den uruguayischen Verbandspräsidenten Ignacio Alonso unterbreitet worden sein. Uruguay ist Co-Gastgeber der WM 2030, des Weiteren wird das Turnier in Argentinien, Paraguay, Portugal, Spanien und Marokko ausgetragen.

Es wäre die nächste enorme Expansion der WM. Das Teilnehmerfeld des Turniers 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wurde unter der Regie von FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits auf 48 Mannschaften aufgestockt.