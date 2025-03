Arsenal macht bei Offensiv-Star des FC Bayern Ernst

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Kingsley Coman (2.v.r.) den FC Bayern?

Kingsley Coman steht beim FC Bayern vor einer ungewissen Zukunft. Den Franzosen könnte es womöglich in die Premier League ziehen, der FC Arsenal streckt die Fühler aus.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, nimmt der FC Arsenal Kingsley Coman ins Visier. Demnach machen die Gunners im Poker um den Flügelstürmer Ernst. Geplant sei eine Offerte für den kommenden Sommer.

Der Premier-League-Klub wolle seine Offensive zur kommenden Saison umbauen. Coman soll ein wichtiger Baustein dabei werden, heißt es.

Vertraglich ist Coman noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden. Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass der 28-Jährige die Münchner aber im Sommer verlassen kann.

Demnach haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dazu entschlossen, eine interne Wunschablöse festzulegen, die bei "nur" noch 35 bis 45 Millionen Euro liegen soll.

Eine Summe, die Arenal "todofichajes.com" zufolge keinesfalls abschreckt.

Die Londoner wurden schon in der Vergangenheit mit Coman in Verbindung gebracht. Als weitere Interessenten wurden zuletzt von "Caught Offside" der FC Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur sowie Atlético Madrid ins Spiel gebracht. Direkte Gespräche mit der Spielerseite wurden demnach aber noch nicht geführt.

Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien könnte ein Thema werden. Im vergangenen Sommer lehnte Coman einen Transfer in den Wüstenstaat allerdings ab.

Coman kein unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern

Im aktuellen Kader des FC Bayern gehört Coman zu den erfolgreichsten Spielern. Acht Mal wurde der 58-fache Nationalspieler Frankreichs deutscher Meister, drei Mal gewann er den DFB-Pokal und einmal die Champions League.

Aktuell zählt Coman aber nicht zu den unumstrittenen Stammspielern in München. Der Angreifer wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kommt in dieser Saison in 33 Pflichtspieleinsätzen auf sechs Tore und vier Vorlagen.