Vorteil Bayer 04? Matthäus schätzt Urbig-Situation ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jonas Urbig ist der Ersatz von Manuel Neuer beim FC Bayern

Von der Bank auf die größte europäische Bühne. Bayern-Keeper Jonas Urbig ersetzt den verletzen Manuel Neuer in den kommenden Wochen. Ein Vorteil für Bayer Leverkusen im Champions-League-Rückspiel? So schätzt Lothar Matthäus die Situation im Bayern-Tor ein.

Vor wenigen Monaten noch spielte Jonas Urbig für den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga, musste mitten in der Saison für den erfahrenen Marvin Schwäbe auf die Bank weichen.

Nun wird er aller Voraussicht nach für den FC Bayern von Beginn an in der Champions League auflaufen. Weil Stammkeeper Manuel Neuer vorerst mit einem Muskelfaserriss ausfällt, steht der 21-Jährige im Rückspiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Dienstag (21 Uhr im sport.de-Ticker) im Kasten.

Matthäus: Urbig kann sich im Bayern-Tor beweisen

"Das ist eine Chance für Urbig, sich zu zeigen", sagte Lothar Matthäus im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de

"Dieser Transfer wurde viel diskutiert. Man hat bei Bayern drei Torhüter. Urbig ist ein junges Torhütertalent, hat wenig Spielpraxis und ist gegen Leverkusen auch nicht geprüft worden", so der DFB-Rekordspieler. Er gehe davon aus, "dass er das für ihn wichtige Spiel gegen Bochum bekommt, weil er die Spielpraxis braucht."

Urbing kommt in dieser Spielzeit auf elf Einsätze beim 1. FC Köln (Liga und Pokal), für den FCB feierte er am Mittwochabend nach der Einwechslung sein Debüt. Der 21-Jährige gilt als eines der größten Torwart-Talente Deutschlands.

"Natürlich könnte es im Rückspiel ein Nachteil für den FC Bayern sein, aber sie haben ihn geholt, weil sie Vertrauen zu ihm haben und für ihn kann es ein ganzes großes Spiel werden", erklärte Matthäus.

FC Bayern setzt auf Urbig

Bayern-Trainer Vincent Kompany war mit dem Auftritt seines Schützlings nach der Einwechslung im Hinspiel zufrieden. "Es gibt zum Debüt einfachere Spiele. Aber so wie ich ihn erlebt habe in den ersten Monaten: sehr ruhig, sehr souverän."

Sportvorstand Max Eberl schwärmte: "Er hat drei, vier Monate kein Spiel gemacht. Dann kommst du rein und weißt, dass alle gucken. Ich finde, dass er sehr stark und stabil war. Es hat so gewirkt, als ob es ihm gar nicht viel ausmacht."