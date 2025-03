Hamburger SV und Hannover 96 an Abwehr-Juwel dran

IMAGO/Sascha Janne

Leopold Wurm (l.) steht beim HSV und Hannover 96 auf dem Zettel

Jahn Regensburg taumelt in der 2. Bundesliga dem Abstieg entgegen. Den Weg in die Drittklassigkeit wird Abwehr-Talent Leopold Wurm aber wohl nicht mit antreten. Der 18-Jährige soll im deutschen Unterhaus heiß begehrt sein, unter anderem der HSV und Hannover 96 sollen sich mit einer Verpflichtung des Abwehrspielers auseinandersetzen.

Im Laufe der Saison 2024/25 ist Leopold Wurm der Durchbruch bei Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg gelungen. Inzwischen gehört der Innenverteidiger zum Stammpersonal des Traditionsklubs, den bereits sieben Punkte vom Relegationsrang trennen. Der Klassenerhalt ist somit wohl nur noch theoretisch erreichbar.

Ein Abstieg des Jahns würde wohl bedeuten, dass das Eigengewächs im Sommer nicht zu halten wäre. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg steht der Innenverteidiger, der erst Ende September den Sprung aus dem Nachwuchs zu den Profis schaffte, auf Grund seiner jüngsten Auftritt bereits bei zahlreichen Klubs aus der 2. Bundesliga auf der Liste.

Hannover 96 und HSV wollen Jahn-Eigengewächs

Namentlich gehen aus dem Bericht des Sportjournalisten bei dem Kurznachrichtendienst der Hamburger SV und Hannover 96 hervor, die Wurm für den Sommer auf der Liste haben sollen. In Bayern steht der deutsche U19-Nationalspieler eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Als Ablöse sind 500.000 Euro bis eine Millionen Euro im Gespräch.

In seiner ersten Profisaison zählt der gebürtige Regensburger zu den ganz wenigen Lichtblicken des Aufsteigers. Sein Debüt in der 2. Bundesliga gab Wurm bei der deutlichen 0:3-Heimniederlage am sechsten Spieltag gegen Preußen Münster. Seitdem zählt der Youngster unter Trainer Andreas Patz zum Stammpersonal.

Mittlerweile zieren 14 Profieinsätze die Vita von Wurm, der mit acht Jahren ans Jahnstadion wechselte und seitdem sämtliche Jugendabteilungen des SSV Jahn Regensburg durchlief.