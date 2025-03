Exklusiv: Kroos traut Bayer Leverkusen das Wunder zu

IMAGO/Michael Nibel

Stolpert der FC Bayern noch gegen Bayer Leverkusen

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im Rückspiel am kommenden Dienstag benötigt die Werkself ein kleines Fußball-Wunder, um doch noch in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Ex-Profi und RTL-Experte Felix Kroos sieht das Team von Trainer Xabi Alonso dennoch nicht chancenlos.

3:0 - der erste Vergleich in der Königsklasse zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen fiel überraschend deutlich aus, Harry Kane und Co. gehen mit einem klaren Vorteil ins Rückspiel.

"So ein Rückstand ist natürlich eine Hypothek", kommentierte Felix Kroos die Gemengelage nach dem ersten internationalen Kräftemessen der beiden deutschen Giganten im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Zugleich stellte der ehemalige Mittelfeldspieler von Werder Bremen klar, dass die Messe noch lange nicht gelesen ist. "An einem perfekten Tag, wenn du früh das 1:0 machst, dann kommen auch die Bayern ins Nachdenken", prophezeite Kroos.

Leverkusen habe "eine schlechte Tagesform" im Hinspiel gehabt, dies könne beim bevorstehenden Wiedersehen aber "schon wieder ganz anders aussehen". Zumal das Bundesliga-Match am 15. Februar trotz eines torlosen Unentschieden noch klar von Bayer dominiert worden war.

Bayer Leverkusen im Rückspiel gegen den FC Bayern mit Mittelstürmer?

Kroos geht davon aus, dass der amtierende Meister im Rückspiel sehr viel offensiver auftreten wird als in der Allianz Arena. Dort hatte Alonso lange auf einen klassischen Neuner verzichtet - trotz Top-Knipsern wie Patrik Schick oder Victor Boniface im Kader.

"Mit der Qualität, die sie haben, Chancen herauszuspielen, kann an einem perfekten Tag auch noch so ein Rückstand gedreht werden", betonte Kroos, der davon ausgeht, dass Bayer am Dienstag "mit einem richtigen Mittelstürmer" spielen wird.

Alle Trümpfe liegen freilich bei den Gästen. "Bayern weiß, wie K.o.-Spiele in der Champions League funktionieren, von daher wird es eine Riesenaufgabe", beschloss der jüngere Bruder von Toni Kroos.