Abstiegssorgen beim BVB? "Ich verfalle nicht in Panik"

IMAGO/K. Hoeft

Ingo Preuß ist Sportlicher Leiter beim BVB II

Borussia Dortmund II ist in der 3. Liga in unruhige Fahrwasser geraten. Die U23 des BVB gehört zu dem großen Teil der Liga, der sich mitten im Abstiegskampf befindet. Der Sportliche Leiter Ingo Preuß will sich und die Mannschaft davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Der Abstiegskampf in der 3. Liga ist in diesem Spieljahr einmal mehr knallhart. Während die SpVgg Unterhaching sowie Hannover 96 II bereits distanziert scheinen, sind die zwei weiteren Abstiegsplätze hart umkämpft.

Ab Tabellenplatz elf zählt jedes Team zu den Abstiegskandidaten, trennen die Plätze elf (Borussia Dortmund II) und 17 (Waldhof Mannheim) doch gerade einmal drei Punkte.

Die U23 der Schwarz-Gelben ist in den letzten Wochen sukzessive in die gefährliche Tabellenregion der dritthöchsten deutschen Spielklasse abgerutscht, holte nur vier Zähler aus den letzten sechs Begegnungen.

BVB-Macher von Klassenerhalt überzeugt

Der Sportliche Leiter Ingo Preuß zeigte sich gegenüber den "Ruhr Nachrichten" trotzdem gelassen und meinte: "Die Situation ist für mich so, wie sie von Anfang an war. Im Laufe der Saison war der Abstand zu den Abstiegsplätzen manchmal größer, manchmal kleiner. Ich habe immer damit gerechnet, dass es auch mal eng werden könnte. Daher ist für das für mich keine neue Situation. Ich verfalle jedenfalls nicht in Panik."

Bis dato sei innerhalb der Mannschaft keine aufkommende Hektik auszumachen, Cheftrainer Jan Zimmermann strahle weiterhin Optimismus aus, betonte Preuß.

Angesichts des langen Spielplans in der 20er-Liga ist sich der BVB-Macher sicher, dass schon bald die notwendigen Punkte für den erneuten Klassenerhalt in der 3. Liga eingefahren werden. "Wir haben noch zwölf Spiele, in denen wir die fehlenden Punkte holen wollen. Das ist unser klares Ziel", so Ingo Preuß, der bereits seit über zehn Jahren in seiner Funktion bei den Westfalen tätig ist.