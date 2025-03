Hamann bewertet Torwart-Tausch beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Erzwungener Torwart-Tausch beim FC Bayern

Nachdem sich Manuel Neuer ausgerechnet beim Torjubel im Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zuzog, steht fest, dass vorerst Winter-Neuzugang Jonas Urbig das Tor des FC Bayern hüten wird. Experte Didi Hamann bewertet den Torwart-Tausch beim Rekordmeister.

Für Jonas Urbig, der bis zu seinem Wechsel nach München beim 1. FC Köln nur Reservist war, sei die Situation "ein großer Test", erklärte der frühere Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne. "Er wurde geholt, dass er Neuer möglicherweise irgendwann beerben kann. Jetzt kann er gleich mal auf der großen Bühne zeigen, wie weit er schon ist."

Hamann führte aus: "Wenn du bei Bayern bist, musst du schnell schwimmen lernen und da hat er ab sofort eine wunderbare Gelegenheit dazu."

Neuer wird dem FC Bayern wohl bis zur Länderspielpause fehlen. Diese beginnt am 17. März. Er würde damit die Bundesliga-Partien gegen den VfL Bochum und Union Berlin sowie das Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen verpassen. In diesen Begegnungen wird also wohl nun Urbig gefragt sein.

FC Bayern: Manuel Neuers Verletzung "natürlich unglücklich"

Seine Blessur hatte sich der Münchner Kapitan nach dem Treffer zum 2:0 für den FC Bayern gegen Leverkusen durch Jamal Musiala zugezogen. Urbig gab als Einwechsler sein Debüt im Trikot des FC Bayern und nahm Neuers Platz zwischen den Pfosten ein.

"Neuer sollte beim nächsten Mal vielleicht etwas ruhiger jubeln", riet Hamann dem Routinier. "So etwas kann passieren, wenn du wenig im Spiel bist und dann einen Sprint anziehst. Es ist natürlich unglücklich, weil er die nächsten Partien fehlen wird."

Beim FC Bayern stärkte man Urbig rund um das Bayer-Duell bereits den Rücken für die kommenden Aufgaben. "Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele", sagte Trainer Vincent Kompany bei "DAZN". Er habe den 21-Jährigen so erlebt wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", so der Belgier, der aber "null Druck" auf Urbigs Schultern laden wollte.