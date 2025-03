Kroos exklusiv: Warum "Niemandsland" für Werder "okay" ist

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Werder Bremen sollte mit einem Mittelfeldplatz zufrieden sein, sagt Ex-Profi Felix Kroos

Bei Werder Bremen flogen die Hoffnungen Ende 2024 noch in Richtung Europa, mittlerweile sind die Grün-Weißen jedoch wieder im grauen Liga-Mittelfeld angelangt. Was unter Fans für Ernüchterung und Ärger sorgt, ist für den früheren SVW-Profi und heutigen RTL-Experten Felix Kroos kein Beinbruch - im Gegenteil, wie er im exklusiven Gespräch erklärte.

Zum Abschluss der Hinrunde klopfte Werder Bremen noch an die Tür zu Europa. Die Conference League war zu diesem Zeitpunkt zwei Punkte entfernt, die Europa League drei und die Champions League vier Zähler. Die Hoffnungen waren groß, dass die Grün-Weißen sich erstmals seit 2010/2011 wieder auf der europäischen Bühne zeigen könnten.

Doch es folgten (u.a.) bittere Niederlagen gegen Augsburg (0:2), gegen Hoffenheim (1:3) und eine deutliche Packung beim SC Freiburg (0:5), so dass der Blick des Tabellen-12. mittlerweile sogar wieder nach unten geht. Rutscht Werder noch in die Gefahrenzone? Auf diese Frage hatte der frühere Werder-Profi Felix Kroos im Interview mit RTL/ntv und sport.de eine klare Antwort:

"Abstiegskampf sehe ich bei Werder nicht, dafür sind sie dann doch zu gut und viele andere Mannschaften zu schlecht. Da mache ich mir keine Sorgen", wurde Kroos, der von Mitte 2010 bis Spätsommer 2016 das Bremer Trikot trug, deutlich.

"Nach der Hinrunde hatte ich ein bisschen gehofft, dass es nach oben geht in den internationalen Bereich. Dass man dort bis zum Ende mitspielt", so Kroos weiter, der anfügte: "Jetzt glaube ich aber, dass es am Ende eine Saison im Mittelfeld, im Niemandsland sein wird."

Kroos: Werder Bremen muss sich etablieren

Eine düstere Prognose ist das für "seine" Bremer aber gar nicht, wie der 33-Jährige betonte.

"Das ist nach den letzten Jahren aus meiner Sicht aber auch okay. Es ist völlig in Ordnung, sich dort erst einmal wieder zu etablieren, um dann die nächsten Schritte in den kommenden Jahren nach oben gehen zu können, um international dabei zu sein", sagte Kroos mit Blick darauf, dass der Weser-Klub nach dem Abstieg 2021 erst im dritten Jahr wieder in der Bundesliga befindet.

Daraus, dass der TV-Experte die Grün-Weißen gern in Europa sehen würde, machte er aber dennoch keinen Hehl. "Das würde mich natürlich auch persönlich freuen, wenn wir das hier bei RTL begleiten können", sagte Kroos.