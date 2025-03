Konkurrenz für Bayern bei Abwehr-Juwel immer größer

IMAGO/Jeremy Landey

Dean Huijsen steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Das spanische Top-Talent Dean Huijsen wird seit Monaten immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Werben um den Defensiv-Youngster des AFC Bournemouth wird die Konkurrenz für die Münchner aber offenbar immer größer.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht aus England. Laut der "Daily Mail" soll Dean Huijsen nämlich auch bei Real Madrid, dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Newcastle United in den Mittelpunkt des Interesses geraten sein.

Huijsen wechselte erst im vergangenen Sommer von der AS Rom auf die Insel nach Bournemouth, bringt es für den Premier-League-Klub als 19-jähriger Teenager bereits auf 25 Saisonspiele in drei Wettbewerben. Dabei schoss der gebürtige Amsterdamer, der neben der spanischen auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, zwei Tore.

Der FC Bayern müsste laut übereinstimmender Medienbericht sehr tief in die Tasche greifen, um den Youngster tatsächlich aus Bournemouth loseisen zu können. Huijsen soll nämlich eine festgeschriebene Ablösesumme in seinem Kontrakt stehen haben, die bei 60 Millionen Euro liegen soll.

Huijsen kostete im letzten Sommer 15 Millionen Euro

Im vergangenen Sommer hatte der Tabellensiebte der Premier League 15 Millionen Euro für den Transfer hingeblättert.

Der 1,97-m-Hüne hat auch im jungen Teenager-Alter die berühmte englische Härte sehr gut angenommen und gilt bei den Cherries bereits als Leistungsträger. Seit Anfang November kam er in jeder der Premier-League-Partien für den AFC Bournemouth zum Einsatz und hat damit einigen Anteil daran, dass sein Team in der laufenden Spielzeit weniger Gegentore kassiert hat als beispielsweise der amtierende englische Meister Manchester City.

Ob der FC Bayern im kommenden Transfersommer tatsächlich Ernst machen wird bei dem Innenverteidiger, ist nach derzeitigem Stand weiterhin offen.