FC Bayern an Salah dran? Insider ordnet Gerüchte ein

IMAGO/Loic Baratoux

Mohamed Salah wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Spanische Medien hatten dem FC Bayern zuletzt Interesse an Mohamed Salah vom FC Liverpool nachgesagt, dessen Vertrag an der Anfield Road im Sommer ausläuft. Einem Transfer-Insider zufolge ist an den Gerüchten um einen Wechsel des Ägypters in die Bundesliga aber nichts dran.

Mohamed Salah spielt zur Zeit die wohl beste Saison seiner Karriere beim FC Liverpool. Ob der Ägypter, dessen Vertrag im Sommer endet, auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Reds tragen wird, ist noch nicht geklärt. "Fichajes.net" zufolge soll das den FC Bayern auf den Plan gerufen haben, der sich mit einer Verpflichtung des Flügelspielers auseinandersetzt.

Das Online-Portal will erfahren haben, dass die Münchner den Liverpool-Star und dessen Situation an der Anfield Road "ganz genau im Auge" haben. Man sehe in dem Offensivspieler eine "luxuriöse Ergänzung" für die Flügel. Der Routinier sei einer der "Hauptkandidaten" für die kommenden Sommer-Transferperiode, heißt es weiter.

FC Bayern lehnt Salah-Verpflichtung ab

"Bild"-Fußballexperte Christian Falk dementiert nun allerdings, dass sich der Rekordmeister mit dem im Sommer ablösefreien Superstar befasst. "Es ist nicht wahr, dass die Bayern bereit wären, Mo Salah zu kaufen, wenn sein Vertrag in Liverpool ausläuft", schrieb der Sportjournalist in seiner Kolumne für "CaughtOffside".

Im Poker um den Nationalspieler gebe es von Seiten der Münchner "keine Bewegung, unabhängig davon, was mit seinem Vertrag passiert", ordnete Falk weiter ein. Eine Verpflichtung des Routinier, der aktuell mehr als 350.000 Pfund pro Woche verdienen soll, passe sowieso nicht zum angepeilten Sparkurs an der Säbener Straße, heißt es weiter.

Aus "finanziellen Gründen" sei Salah daher nie ein ernsthaftes Thema an der Isar gewesen. Der 32-Jährige befindet sich stattdessen weiterhin in Verhandlungen mit seinem aktuellen Arbeitgeber. Es herrsche bei beiden Parteien "Optimismus", dass ein längerer Verbleib an der Merseyside zustande kommt.