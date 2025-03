Fehleinkauf Palhinha? Matthäus mit klarer Meinung

IMAGO/Revierfoto

Joao Palhinha spielt seit dem Sommer 2024 für den FC Bayern

Joao Palhinha kam mit großen Vorschusslorbeeren zum FC Bayern, kostete im vergangenen Sommer auch die stolze Ablösesumme von rund 51 Millionen Euro. Bis dato konnte die Neuverpflichtung aus Fulham die großen Erwartungen der Münchner allerdings nicht erfüllen. Gilt der Mittelfeldmann bereits als Fehleinkauf?

Der langjährige Bayern-Star und deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dazu gegenüber RTL/ntv und sport.de eine klare Meinung vertreten und davor gewarnt, Joao Palhinha zu überhastet als Transfer-Flop abzustempeln.

"Nein, ein Fehleinkauf würde ich nicht sagen. Er hat bisher die Erwartungen nicht erfüllt, weil er auf seiner Position große Konkurrenz hat. Wenn du dann nicht spielst in einem fremden Land, der Sprache nicht mächtig bist und mit der Mentalität nicht so vertraut bist, wirst du natürlich unsicher", so der Weltfußballer von 1990 über den Portugiesen.

Joao Palhinha wurde rund um den Jahreswechsel von einer komplizierten Muskelverletzung zurückgeworfen, fehlte im Februar zudem einige Tage lang krank im Trainings- und Spielbetrieb. All das führte dazu, dass es der 29-Jährige erst auf sieben Startelf-Einsätze für den deutschen Rekordmeister gebracht hat.

Matthäus-Plädoyer: "Man muss ihm Zeit geben"

Obwohl Palhinha bis dato noch nicht den Impact auf das Bayern-Spiel genommen hat, den sich die Vereinsbosse bei seiner Verpflichtung im vergangenen Jahr erhofft hatten, erfährt er noch die Unterstützung von TV-Experte Lothar Matthäus.

"Ich würde jetzt nicht sagen: Fehleinkauf! Man muss ihm Zeit geben und man weiß auch, was er kann. Das muss er dann zeigen, wenn er auf dem Platz steht", so die Ansicht des 63-Jährigen.

Der portugiesische Nationalspieler hatte beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Zuletzt stand er in der Mittelfeld-Hierarchie des FC Bayern hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic.