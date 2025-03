Bayern bald dran? Dieser Hattrick-Experte verzaubert Europa

IMAGO/FEP

Mika Biereth glänzt bei der AS Monaco

In der Hinserie war Sportings Viktor Gyökeres noch DER Hype-Stürmer Europas, mittlerweile hat dem Schweden jedoch ausgerechnet ein junger Angreifer aus dem benachbarten Dänemark den Rang abgelaufen: Mika Biereth begeistert als Winterneuzugang der AS Monaco mit Dreierpacks am Fließband, die ihn bald auch für Top-Klubs wie den FC Bayern interessant machen dürften.

"Ich glaube nicht, dass die Leute erwartet haben, dass es so gut laufen würde" - eine Einschätzung, getätigt von Mika Biereth nach seinem dritten (!) Hattrick binnen weniger Wochen für die AS Monaco, die treffender kaum sein könnte.

Sieben Einsätze hat der 22-Jährige benötigt, um in der Ligue 1 zehn Tore zu erzielen. Ligaweit waren nur sechs Akteure erfolgreicher. Dabei verdient Biereth seine Brötchen erst seit Mitte Januar in Frankreichs höchster Spielklasse, zu der auch das Fürstentum Monaco zählt.

Da wirken die an Österreichs Meister Sturm Graz gezahlten 13 Millionen Euro Ablöse fast schon läppisch, der Marktwert des Dänen, der demnächst auf seine erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft hoffen darf, explodiert aktuell.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis erste Gerüchte um interessierte Spitzenvereine die Runde machen. Biereth, in London geboren und beim FC Arsenal ausgebildet, ist eine der heißesten Aktien des Kontinents.

Drei Heim-Hattricks in Folge

Mit 14 Treffern und fünf Vorlagen, darunter auch zwei Tore in der Champions League, hatte Biereth in der Hinserie in Graz aufhorchen lassen. Zahlreiche Klubs buhlten um seine Dienste, den Zuschlag sicherte sich schließlich Monaco.

Dort brachte der Neueinkauf im Anschluss das Kunststück fertig, in drei Heimspielen nacheinander dreifach zu netzen, zuletzt war er Matchwinner beim 3:0 (2:0) gegen Stade Reims.

Stets nahm er den Spielball als Trophäe mit. "Ich bin gerade erst angekommen, also habe ich viel Platz zu Hause", witzelte Biereth gegenüber "L'Equipe".

Wie wichtig der Shootingstar schon jetzt für seine Mannschaft ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Jede Partie, in der Biereth traf, wurde gewonnen, blieb er dagegen torlos, ging die AS als Verlierer vom Platz.

>> Mika Biereths Leistungsdaten 24/25 im Überblick

Winter-Gerüchte um Hoffenheim und Köln

Im Dezember sollen die TSG Hoffenheim aus der 1. Bundesliga sowie Zweitligist 1. FC Köln noch um die Dienste des Angreifers geworben haben, mittlerweile bewegt sich Biereth jedoch in ganz anderen Sphären, selbst beim FC Bayern dürfte die irre Quote registriert worden sein.

Auf die Frage, ob er womöglich sogar noch Torschützenkönig der Ligue 1 werden könne, entgegnete er bescheiden: "Das Saisonende ist noch weit weg. Ich werde weiter das tun, was ich gut kann, Spiel für Spiel nehmen und vielleicht werden dann die Ziele weiter steigen."

Und die Zahl der Bewunderer von Mika Biereth. In Monaco hat der vielleicht formstärkste Knipser Europas bis 2029 unterschrieben.