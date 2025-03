Basler mit Knallhart-Kritik am BVB: "Vollkatastrophe"

IMAGO/Matthias Koch

Mario Basler kritisiert die BVB-Leistung in der Champions League

Beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille hat Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche liegen lassen. Die furchtbare zweite Halbzeit kritisiert nun auch Ex-Profi Mario Basler, der den BVB vor einer "großen Gefahr" in Frankreich warnt.

Zuletzt schien es so, als wenn Borussia Dortmund zurück zu alter Stärke finden könnte. Auf die 6:0-Gala gegen Union Berlin folgte ein souveräner 2:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli. Die gute Form unterstrich der BVB auch im wichtigen Champions-League-Hinspiel gegen den OSC Lille - allerdings nur über 45 Minuten.

Auf die ordentliche erste Halbzeit folgte eine biedere Vorstellung nach dem Pausentee. Mit dem 1:1 waren die Westfalen, die zweitweise um die Niederlage zu betteln schienen, noch gut bedient, drückte der Klub aus der Ligue 1 die Gastgeber in den letzten Minuten doch ordentlich hinten rein. Auch Mario Basler findet deutliche Worte.

BVB "muss aufpassen"

"In der Champions League war die zweite Halbzeit eine Vollkatastrophe. Sie wissen auch selbst, dass sie zu wenig gemacht haben. Jetzt spielt man gegen Augsburg, dann kommt das Rückspiel gegen Lille. Da muss man aufpassen. Ich sehe eine große Gefahr, dass Borussia Dortmund aus der Champions League ausscheidet. Aber das Saisonziel ist ja eh ein anderes", so der Ex-Profi im "ran"-Interview.

Die erneute Teilnahme an der Königsklasse, für die eine Aufholjagd in der Bundesliga notwendig wäre, liegt dem Ex-Bayern-Spieler zufolge daher noch "in weiter Ferne". Dass dem Tabellenzehnten das noch gelingt, ist laut Basler immerhin nicht ausgeschlossen: "Man muss Niko Kovac eine gewisse Zeit geben."

Für den BVB hätte ein Verpassen der europäischen Wettbewerbe laut "Sport Bild" dramatische Folgen. Die Finanzen der Westfalen würde ein solches Szenario mächtig durcheinanderwirbeln.