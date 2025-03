Urbig überzeugte Kompany mit irren Trainingswerten

IMAGO/Markus Ulmer

Jonas Urbig steht am Samstag wieder im Bayern-Tor

Cheftrainer Vincent Kompany hat am Freitag bestätigt, dass Torwart-Juwel Jonas Urbig am Samstagnachmittag zum ersten Mal von Beginn an im Tor des FC Bayern stehen wird. Der 21-Jährige wird im Heimspiel gegen den VfL Bochum (Anstoß 15:30 Uhr) sein Bundesliga-Debüt für den Tabellenführer feiern.

"Wir haben Vertrauen in ihn. Für uns ist wichtig, dass er Talent und die richtige Mentalität hat. [...] Jonas Urbig spielt morgen", hatte Kompany auf der Spieltags-PK im Vorfeld des Bochum-Spiels gesagt. Der Winter-Neuzugang wird damit sein erstes Spiel von Beginn an für den FC Bayern bestreiten, nachdem er im Champions-League-Duell am vergangenen Mittwoch gegen Bayer Leverkusen (3:0) in der 58. Minute für den verletzten Manuel Neuer eingewechselt worden war.

Seit seiner Ankunft in München im Januar ließ Jonas Urbig keine Zeit verstreichen, um fleißig Pluspunkte bei den Bayern-Verantwortlichen zu sammeln. Der Youngster beeindruckt mit einer sehr professionellen Einstellung auf und abseits des Platzes, hat sich um Umfeld der Münchner bereits sehr gut eingefunden.

Urbig weist starke Trainingswerte auf

Vor allem sportlich soll er bei Cheftrainer Vincent Kompany aber mächtig Eindruck gemacht haben. Laut eines "Bild"-Berichts soll der junge Keeper im Torschuss-Training der Feldspieler herausragende Statistiken vorweisen können, weist demnach eine überaus hohe Quote an gehaltenen Bällen auf.

Nach Angaben der Zeitung bringt es Urbig in dieser Statistik auf den besten Wert nach Platzhirsch Manuel Neuer selbst, der immerhin jahrelang als der beste Torhüter der Welt galt. Er soll damit besser als alle anderen Ersatzkeeper des deutschen Rekordmeisters der letzten Jahre sein - dazu zählen unter anderem immerhin Torwart-Größen wie Alexander Nübel, Sven Ulreich oder Yann Sommer.

Über seine vorbildliche Einstellung sowie seine starken Trainingsleistungen soll sich Urbig schnell hinter Bayern-Kapitän Neuer auf Platz zwei in der internen Torhüter-Hierarchie vorgearbeitet haben - und damit noch vor Daniel Peretz und Sven Ulreich stehen.

Sein bevorstehendes Bundesliga-Debüt gegen den VfL Bochum bestätigt die hohe Meinung, die Coach Kompany von dem Winter-Neuzugang hat.