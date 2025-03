Kehrt der S04-Kult-Kicker zurück? Matriciani äußert sich

IMAGO/Oliver Zimmermann

Henning Matriciani ist derzeit in der 3. Liga am Ball

Der FC Schalke 04 bastelt derzeit schon wieder intensiv an seinem Kader, mit dem in der voraussichtlich dritten Saison in Folge in der 2. Bundesliga endlich weiter oben angegriffen werden soll. Ob auch Henning Matriciani dann wieder zum Aufgebot der Königsblauen gehören wird, ist noch gänzlich ungewiss.

Nicht einmal der Defensiv-Allrounder selbst hat derzeit einen Plan davon, bei welchem Klub geschweige denn in welcher Spielklasse er 2025/2026 unter Vertrag stehen wird.

Im Moment ist er als Leihspieler für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim aktiv, befindet sich mit dem Klub aber in akuten Abstiegssorgen. Bei Waldhof ist Henning Matriciani Stammspieler, bestritt 22 Partien von Beginn an und fehlte lediglich einmal aufgrund einer Gelbsperre.

Eine Rückkehr nach Gelsenkirchen, wo er sich in den Jahren zuvor zu einem der Publikumslieblinge aufschwang, ist aber ebenfalls noch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Matriciani hat noch Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2026

"Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken", meinte Matriciani auf seine sportliche Zukunft angesprochen gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Der introvertierte Defensivmann wolle sich vorerst auf seine Aufgaben in Mannheim fokussieren, stellte dazu klar: "Erstmal hat die verbleibende Saison mit dem Waldhof meine höchste Priorität. Ich will das unbedingt mit der Mannschaft schaffen, weil wir einfach eine gute Truppe sind. Was dann nach der Saison ist, wird man sehen."

Im Trikot der Königsblauen hatte Matriciani bis zum Sommer des letzten Jahres 23 Bundesliga- und 37 Zweitliga-Partien bestritten und sich damit sogar bis in die deutsche U21-Nationalmannschaft gespielt. Trotzdem sahen die Knappen im vergangenen Jahr keine Verwendung mehr für den gebürtigen Lippstädter und gaben ihn für ein Jahr lang nach Mannheim ab. Sein Arbeitspapier beim FC Schalke 04 läuft danach noch bis zum Sommer 2026.