Weiterer Rückschlag für Eintracht-Star Koch

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Robin Koch verletzte sich im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen

Abwehrchef Robin Koch von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist derzeit vom Pech verfolgt. Nach überstandener Schulterverletzung wollte der Innenverteidiger bei der SGE eigentlich wieder voll durchstarten, zog sich im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:4) dann aber eine Gehirnerschütterung zu. Und nun beschäftigten Koch auch noch neue Sorgen.

Beim wichtigen 2:1-Auswärtssieg der Frankfurter Eintracht bei Ajax Amsterdam in der Europa League fehlte der Nationalspieler noch aufgrund seiner Blessur aus dem vergangenen Liga-Spiel gegen Leverkusen.

Eigentlich war nun geplant, dass der 28-Jährige beim Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (ab 15:30 Uhr) dann wieder im Kader der Adlerträger steht.

Wie SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller am Freitagmittag aber ausführte, wird es dazu voraussichtlich nicht kommen: "Robin Koch hat die leichte Gehirnerschütterung auskuriert, aber jetzt einen leichten Infekt. Wir müssen schauen, wie er morgen beieinander ist und abwarten, ob es für Sonntag reicht."

Koch steht bei 31 Saisonspielen für Eintracht Frankfurt

Gut möglich also, dass der Innenverteidiger am Sonntag gegen die Eisernen noch einmal geschont wird, um am darauffolgenden Donnerstag zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam dann wieder voll einsatzfähig zu sein.

Bis zur Jahreswende hatte Koch kein Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt verpasst und war in der Hintermannschaft der Hessen umstrittener Stammspieler. Im Februar warf ihn dann eine Schulterverletzung aus der Bahn, ehe er sich nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Amine Adli die leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte und erneut einige Tage pausieren musste.

Wie lange der EM-Fahrer des letzten Jahres nun krankheitsbedingt ausfallen wird, bleibt von Tag zu Tag abzuwarten. Insgesamt steht Koch in der laufenden Saison bei wettbewerbsübergreifend 31 Pflichtspiel-Einsätzen für Eintracht Frankfurt.