Alonso fordert "frische Beine und Köpfe"

AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Alonso gibt die Hoffnung nicht auf

Trainer Xabi Alonso von Double-Sieger Bayer Leverkusen hat die herbe Klatsche in München verarbeitet. "Heute ist es besser als gestern", sagte der 43-Jährige am Freitag über den Frust in seiner Mannschaft.

"Wir haben ein bisschen gesprochen, müssen uns jetzt professionell auf morgen vorbereiten und noch nicht so viel an Dienstag denken. Der Zusammenhalt war gut - und bleibt gut."

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, wo die Leverkusener ein 0:3 gegen die Bayern aufholen müssen, steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen der Liga-Alltag an.

"Wir brauchen sicher frische Beine und Köpfe", sagte Alonso, der auch mit Blick auf Dienstag rotieren wird: "Wir wollen weiter jedes Spiel Vollgas geben."

Im letzten Heimspiel gegen Werder hatte Bayer am 14. April 2024 mit einer 5:0-Gala vorzeitig die Meisterschaft gefeiert - elf Monate später sind sowohl die Titelverteidigung als auch das Weiterkommen im Europapokal in weiter Ferne. Man brauche "große Comebacks" gegen den Rekordmeister, "aber solange wir eine Chance haben, kämpfen wir dafür", sagte Alonso, der weiter auf den erkrankten Robert Andrich verzichten muss.

Kritik an seinen Spielern, etwa Torhüter Matej Kovar nach dessen Patzer vor dem 0:2, wies der Baske mit den Worten "Fehler passieren" entschieden zurück. Kritik an seiner Person nahm er dagegen hin: "Ich akzeptiere das, ich kann auch lernen. Wir analysieren, was wir besser tun können. Das ist normal und kein Problem für mich."